"Королева пустыни". Беременная Кэти Перри устроила фотосессию среди колючек и песчаных гор

Американская певица Кэти Перри, сообщившая о беременности четыре месяца назад, поделилась снимками, сделанными в пустыне.

Беременная первенцем американская певица Кэти Перри разместила в Instagram снимки, на которых запечатлена в пустыне на фоне колючек и песчаных гор.

Для фотосессии певица выбрала просторный наряд с бахромой в мексиканском стиле.

"Королева пустыни", – отреагировали на фото фолловеры.

"Ты вся светишься", – прокомментировали внешний вид певицы подписчики.

Кэти Перри рассказала о своей беременности 5 марта во время премьеры клипа Never Worn White, радуясь тому, что ей больше не надо скрывать живот.

Для Перри это будет первый ребенок. Для американского актера Орландо Блума, с которым помолвлена певица, – второй. У актера есть девятилетний сын от брака с моделью Мирандой Керр.

Позже СМИ сообщили, что пара отменила свадьбу, запланированную на лето 2020 года, из-за эпидемии коронавируса.