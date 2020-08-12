  Блум: Быть отцом девочки – это любовь на всю жизнь

43-летний американский актер Орландо Блум признался, что не может дождаться момента, когда его невеста – певица Кэти Перри вернется из роддома домой с новорожденной дочерью. Об этом 11 августа он рассказал в интервью YouTube-каналу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.
"Быть отцом девочки – это любовь на всю жизнь. Надеюсь, она полюбит меня так же, как и я ее", – заявил Блум.
При этом актер не уточнил, когда именно они с Перри ждут появления ребенка на свет.
Отвечая на вопрос, как его старший сын от модели Миранды Керр отреагировал на то, что у него вскоре появится сводная сестра, Блум заявил, что Флинн волнуется.
"У него есть братья, но это его первая сестра, поэтому он взволнован", – признался актер.
Блум также подчеркнул, что во время карантина его сын много времени проводил в его доме.
Орландо Блум родился 13 января 1977 года в Кентербери. Известность ему принесли роли в лентах "Властелин колец", "Хоббит", "Пираты Карибского моря".
В 2010 году актер женился на австралийской модели Миранде Керр. В январе 2011 года у них родился сын Флинн. В 2013 году супруги расстались. В 2017 году Керр вышла замуж за создателя Snapchat Эвана Шпигеля.
После развода Блум отказался от интимных отношений с женщинами.
Актер признался, что после знакомства с певицей Кэти Перри в 2016 году на церемонии "Золотой глобус" его самоограничительный период вскоре был завершен.
В конце 2019 года Перри и Блум сообщили о помолвке, а 6 марта 2020 года Перри объявила о беременности. Из-за эпидемии коронавируса пара отменила церемонию бракосочетания, которая должна была пройти летом в Японии.
В апреле Перри завила, что у них с Блумом родится девочка.