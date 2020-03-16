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16 марта, 2020
 
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Блум рассказал, как провел полгода без секса

Американский актер Орландо Блум признался, что накануне знакомства со своей будущей невестой певицей Кэти Перри в течение шести месяцев отказывался от отношений с женщинами.

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Блум до знакомства с Керри шесть месяцев избегал женщин
Блум до знакомства с Керри шесть месяцев избегал женщин
Фото: ЕРА

43-летний американский актер Орландо Блум на полгода отказался от отношений с женщинами. Об этом он рассказал в интервью изданию The Sunday Times.

По словам Блума, он принял это решение по совету одного из друзей, чтобы разобраться в своей жизни. Актер рассказал, что на тот момент "не чувствовал себя счастливым". Он признался, что намеревался ограничиться тремя месяцами воздержания, но вскоре "оценил преимущества новой жизни без секса".

Отвечая на вопрос издания о том, смотрел ли он в это время развлекательный контект сексуального содержания, актер ответил отрицательно. По его словам, это было бы нецелесообразно и разрушительно для будущей сексуальной жизни.

Актер признался, что после знакомства с певицей Кэти Перри в 2016 году на церемонии "Золотой глобус" его целибат вскоре был завершен.

В конце 2019 года Керри и Блум сообщили о помолвке, а 6 марта 2020 года Перри объявила о беременности. Из-за эпидемии коронавируса пара отменила церемонию бракосочетания, которая должна была пройти летом в Японии.

Теги: секс, Кэти Перри, Орландо Блум
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