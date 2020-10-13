Оперная певица Мария Максакова будет давать уроки вокала онлайн. Об этом она сообщила на своем новом аккаунте в Instagram.
"Сейчас карантин, и студенты-вокалисты, а также многие молодые певцы не имеют возможности очно заниматься со своими преподавателями и ищут хорошие онлайн-уроки", – отметила она.
Вместе со своей ученицей Ксенией Гириной она открыла Instagram-аккаунт по вокальной педагогике Masha Music Academy.
Уроки будут проводиться несколько раз в неделю. По словам Максаковой, у нее уже есть ученица, обладающая голосом сопрано.
"Вы будете наблюдать, какие успехи она делает, как ей помогает [моя] техника", – отметила певица.
Она добавила, что к ней можно обратиться по поводу индивидуальных уроков.
"Я надеюсь, у нас будет очень творческая атмосфера, прекрасная лаборатория", – добавила певица.
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Максакова и ее благотворительный фонд в 2019 году создали соцсеть для молодых певцов MashaMusic.
Мария Максакова – депутат Госдумы РФ VI созыва (2011–2016 годы), в прошлом – солистка Мариинского театра. В конце 2016 года с супругом, экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым переехала в Украину. 23 марта 2017-го Вороненкова застрелили в центре Киева.