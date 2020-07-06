Бульвар Шоубиз
 
06 июля, 2020
 
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"Пандемия любви". Максакова оголилась для презентации новой песни. Видео

Оперная певица Мария Максакова на своем YouTube-канале презентовала песню "Пандемия любви". "Друзья, это моя абсолютная премьера! Написала песню сама!" – сообщила она в Facebook. Композицию певица сопроводила собственными снимками фотосета Владимира Широкова. Она позировала в черном прозрачном платье, с маской в руке, а также обнаженной, сидя на диване. "Пандемия любви, тайный покров сорви, пандемия любви!" – поется в песне.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Максакова: Пандемия любви, тайный покров сорви, пандемия любви!
Максакова: Пандемия любви, тайный покров сорви, пандемия любви!
Фото: Maria Maksakova / Facebook

видео

Видео: Maria Maksakova / YouTube
Теги: видео, Мария Максакова, певица
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