"Пандемия любви". Максакова оголилась для презентации новой песни. Видео
Оперная певица Мария Максакова на своем YouTube-канале презентовала песню "Пандемия любви". "Друзья, это моя абсолютная премьера! Написала песню сама!" – сообщила она в Facebook. Композицию певица сопроводила собственными снимками фотосета Владимира Широкова. Она позировала в черном прозрачном платье, с маской в руке, а также обнаженной, сидя на диване. "Пандемия любви, тайный покров сорви, пандемия любви!" – поется в песне.
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