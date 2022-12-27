"Спустилась в укрытие и там прожила несколько недель". Маляр рассказала, как узнала о нападении РФ на Украину

Маляр: Война была в воздухе. Просто неожиданно было, что это в таком масштабе, что это будут ракеты по Киеву Фото: Ганна Маляр / Facebook

"24 февраля для вас лично было чем-то неожиданным?" – спросил у Маляр Суханов.

"До последнего была надежда, что удастся не допустить полномасштабного вторжения и все мы делали все возможное, чтобы этого не произошло, – сказала она. – Война была в воздухе. Просто неожиданно было, что это в таком масштабе, что это будут ракеты по Киеву".

По словам Маляр, о том, что РФ напала на Украину, ей сообщил муж, разбудив ее. Замминистра призналась, что в тот день ее сын не пошел в школу, хотя до этого посещал занятия несмотря на то, что у него была температура.

"Я понимала, если он сейчас будет болеть дома, все скажут: "О, нет ребенка заместителя министра, значит они [уехали]", – добавила она.

По словам Маляр, 24 февраля муж вывез из Киева ребенка и ее родителей, а она отправилась на работу.

"Я спустилась на совещание в укрытие и там сказали, что уже все закрыто, выходить нельзя. Лично я там прожила несколько недель", – добавила она.

Маляр уточнила, что в укрытии были "скромные условия".