Бульвар Шоубиз
 
27 декабря, 2022
 
Новости

"Спустилась в укрытие и там прожила несколько недель". Маляр рассказала, как узнала о нападении РФ на Украину

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Маляр: Война была в воздухе. Просто неожиданно было, что это в таком масштабе, что это будут ракеты по Киеву
Маляр: Война была в воздухе. Просто неожиданно было, что это в таком масштабе, что это будут ракеты по Киеву
Фото: Ганна Маляр / Facebook

Замминистра обороны Украины Анна Маляр о том, что РФ совершила полномасштабное вторжение в Украину, узнала от мужа. Об этом она рассказала в интервью, которое вышло 23 декабря на YouTube-канале украинского ведущего российского происхождения Алексея Суханова.

"24 февраля для вас лично было чем-то неожиданным?" – спросил у Маляр Суханов.

"До последнего была надежда, что удастся не допустить полномасштабного вторжения и все мы делали все возможное, чтобы этого не произошло,  сказала она. – Война была в воздухе. Просто неожиданно было, что это в таком масштабе, что это будут ракеты по Киеву". 

По словам Маляр, о том, что РФ напала на Украину, ей сообщил муж, разбудив ее. Замминистра призналась, что в тот день ее сын не пошел в школу, хотя до этого посещал занятия несмотря на то, что у него была температура.

"Я понимала, если он сейчас будет болеть дома, все скажут: "О, нет ребенка заместителя министра, значит они [уехали]", – добавила она.

По словам Маляр, 24 февраля муж вывез из Киева ребенка и ее родителей, а она отправилась на работу.

"Я спустилась на совещание в укрытие и там сказали, что уже все закрыто, выходить нельзя. Лично я там прожила несколько недель", – добавила она.

Маляр уточнила, что в укрытии были "скромные условия".

Контекст:

Маляр с августа 2021 года занимает должность замминистра обороны. Она замужем. Вместе с мужем воспитывает сына.

Теги: Анна Маляр, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Мамулашвили: Гражданин Украины Саакашвили – враг Путина, единственное быстрое решение – обменять его на пленных россиян
Мамулашвили: Гражданин Украины Саакашвили – враг Путина, единственное быстрое решение – обменять его на пленных россиян
Елена ПОСКАННАЯ
Польский генерал Скшипчак: РФ стягивает танки откуда только может. Не раньше февраля она будет иметь их достаточно, чтобы начать операцию
Польский генерал Скшипчак: РФ стягивает танки откуда только может. Не раньше февраля она будет иметь их достаточно, чтобы начать операцию
  Швец: Подозреваю, что последними словами Путина могут быть: "И ты, Рамзан?"
  Швец: Подозреваю, что последними словами Путина могут быть: "И ты, Рамзан?"
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Как эстетично". Дорофеева сделала селфи, сидя перед зеркалом в одном свитере и носках
"Как эстетично". Дорофеева сделала селфи, сидя перед зеркалом в одном свитере и носках
"Спустилась в укрытие и там прожила несколько недель". Маляр рассказала, как узнала о нападении РФ на Украину
"Спустилась в укрытие и там прожила несколько недель". Маляр рассказала, как узнала о нападении РФ на Украину
  "Актуальна в наше время". Зибров записал новое видео на песню "Новорічна ніч", которой уже более 25 лет. Режиссером стала его дочь
  "Актуальна в наше время". Зибров записал новое видео на песню "Новорічна ніч", которой уже более 25 лет. Режиссером стала его дочь
"Ох, есть такие новости!" Пес Патрон побывал на задании и анонсировал "очень-очень замечательные" известия
"Ох, есть такие новости!" Пес Патрон побывал на задании и анонсировал "очень-очень замечательные" известия
"Сексуальность аж прет через фото", "Держите меня семеро". Квиткова устроила фотосессию в боди
"Сексуальность аж прет через фото", "Держите меня семеро". Квиткова устроила фотосессию в боди
"Всегда был габаритным и много ел". Салем показал, как выглядел, когда ему было два года
"Всегда был габаритным и много ел". Салем показал, как выглядел, когда ему было два года
"В превращении мерзавца в тирана срабатывали одни и те же пороки". В Киеве показали антифашистский спектакль по пьесе Брехта. Фото
"В превращении мерзавца в тирана срабатывали одни и те же пороки". В Киеве показали антифашистский спектакль по пьесе Брехта. Фото
"Ай, какая красивая!" Никитюк снялась в лифте и рассказала о новых привычках в связи с отключениями света
"Ай, какая красивая!" Никитюк снялась в лифте и рассказала о новых привычках в связи с отключениями света
"Просто лучшая", "Королева". Мосс показала свои фото без бюстгальтера
"Просто лучшая", "Королева". Мосс показала свои фото без бюстгальтера
Жена 56-летнего Павлика показала фото с ним, сделанное, когда ей было 11 лет
Жена 56-летнего Павлика показала фото с ним, сделанное, когда ей было 11 лет
"Главное – заказать билеты в Ялту". Супруга Кошевого отреагировала на новый пост Ермака
"Главное – заказать билеты в Ялту". Супруга Кошевого отреагировала на новый пост Ермака
  Netflix опубликовал в свободном доступе интервью Зеленского Леттерману. Видео
  Netflix опубликовал в свободном доступе интервью Зеленского Леттерману. Видео
"Мам, а у нас еще есть конфеты или только с похорон остались?" Кошмал рассказала, что пообещала сделать вместе с сыном после победы
"Мам, а у нас еще есть конфеты или только с похорон остались?" Кошмал рассказала, что пообещала сделать вместе с сыном после победы
Каменских и Потап после слухов о расставании вместе посетили рождественскую вечеринку
Каменских и Потап после слухов о расставании вместе посетили рождественскую вечеринку
Дорофеева показала свой "секс"
Дорофеева показала свой "секс"
Жена Тигипко поизгибалась перед зеркалом и засветила татуировку
Жена Тигипко поизгибалась перед зеркалом и засветила татуировку
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 