Маляр показала, как отпраздновала на работе свое 45-летие. Фото

Маляр: Мне удалось быть там, где я могу максимально много сделать для победы Фото: Ганна Маляр / Facebook

Маляр изображена на фото с букетом цветов в кабинете на фоне окон с опущенными черными жалюзи.

"45. Спасибо всем за поздравления. В эти трудные времена для нашего государства мне удалось быть там, где я могу максимально много сделать для победы. Служу украинскому народу, Минобороны и ВСУ", – написала она.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ганна Маляр (@annamaliar)