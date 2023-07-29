Маляр показала, как отпраздновала на работе свое 45-летие. Фото

Маляр изображена на фото с букетом цветов в кабинете на фоне окон с опущенными черными жалюзи.
"45. Спасибо всем за поздравления. В эти трудные времена для нашего государства мне удалось быть там, где я могу максимально много сделать для победы. Служу украинскому народу, Минобороны и ВСУ", – написала она.
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Маляр с августа 2021 года занимает должность замминистра обороны Украины.
Вместе с мужем Маляр воспитывает сына Артема. 14 октября 2022 года супруги отпраздновали 16 лет совместной жизни.