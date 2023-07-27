"Бои носят жесткий характер". Маляр заявила о продвижении ВСУ на бахмутском направлении и отбитых атаках – на купянском

Украинские силы постепенно продвигаются на участке фронта к югу от Бахмута, сообщила Маляр Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

На бахмутском направлении к югу от Бахмута [Донецкой области] постепенно двигаемся вперед. Бои продолжаются в районе Клещиевки, Курдюмовки, Андреевки [Донецкой области]", – написала она, уточнив, что к северу от Бахмута ВСУ отбивают атаки врага.

По словам замминистра обороны Украины, бои носят "достаточно жесткий характер", российские оккупанты ведут интенсивный огонь по украинским подразделениям.

"На купянском направлении противник атакует, пытается выбить нас с господствующих высот. За сегодняшний день наши защитники отбили несколько штурмов без потери позиций", – подчеркнула Маляр.

Она добавила, что на лиманском направлении 27 июля тоже отражены несколько атак российских оккупантов в районе Серебрянского леса в Луганской области.