"Бои носят жесткий характер". Маляр заявила о продвижении ВСУ на бахмутском направлении и отбитых атаках – на купянском

На бахмутском направлении к югу от Бахмута [Донецкой области] постепенно двигаемся вперед. Бои продолжаются в районе Клещиевки, Курдюмовки, Андреевки [Донецкой области]", – написала она, уточнив, что к северу от Бахмута ВСУ отбивают атаки врага.
По словам замминистра обороны Украины, бои носят "достаточно жесткий характер", российские оккупанты ведут интенсивный огонь по украинским подразделениям.
"На купянском направлении противник атакует, пытается выбить нас с господствующих высот. За сегодняшний день наши защитники отбили несколько штурмов без потери позиций", – подчеркнула Маляр.
Она добавила, что на лиманском направлении 27 июля тоже отражены несколько атак российских оккупантов в районе Серебрянского леса в Луганской области.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили более 227 км² территорий, сообщала 24 июля Маляр.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 27 июля 2023 года, составили: около 244 270 военных убитыми, 8147 боевых бронированных машин, 4186 танков, 315 самолетов, 311 вертолетов и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.