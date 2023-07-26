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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ атакует и ищет слабые места в обороне Украины на купянском и лиманском направлениях, но безуспешно – Маляр

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Украинские защитники сдерживают наступление оккупантов на лиманском и купянском направлениях и успешно наступают на южном фланге Бахмута, сообщила Маляр
Украинские защитники сдерживают наступление оккупантов на лиманском и купянском направлениях и успешно наступают на южном фланге Бахмута, сообщила Маляр
Фото: ЕРА

Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских оккупационных войск на купянском и лиманском направлениях фронта (восток Украины). Об этом проинформировала в Telegram замминистра обороны Украины Анна Маляр.

"Там враг ищет в нашей обороне слабые места, совершает артобстрел, атакует группами пехоты и использует отряды специального назначения, всеми силами пытается продавить нашу оборону, но безуспешно. Наши защитники на этих направлениях принимают все меры, чтобы остановить врага", – написала она. 

На бахмутском направлении, по словам Маляр, украинские войска продолжают успешные наступательные действия на южном фланге возле Бахмута. 

"Жесткие бои продолжаются в районе населенных пунктов Клещиевка, Курдюмовка, Андреевка. Враг цепляется за каждый метр занятой земли, оказывает мощное сопротивление, применяет резервы, вместе с тем несет значительные потери", – рассказала чиновница.

Также она сообщила, что силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на южных мелитопольском и бердянском направлениях, постепенно продвигаются.

районе Старомайорского [Запорожской области] продолжаются бои, наши защитники имеют успехи, закрепляются на достигнутых рубежах. Противник пытается вернуть утраченные позиции, в частности северо-восточнее Работино Запорожской области. Но безуспешно", – добавила Маляр. 

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. 

За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили более 227 км² территорий, сообщала 24 июля Маляр.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: оборона, Андреевка, Минобороны, Анна Маляр, наступление, война России против Украины, Бахмут, контрнаступление, силы обороны Украины
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