РФ атакует и ищет слабые места в обороне Украины на купянском и лиманском направлениях, но безуспешно – Маляр

"Там враг ищет в нашей обороне слабые места, совершает артобстрел, атакует группами пехоты и использует отряды специального назначения, всеми силами пытается продавить нашу оборону, но безуспешно. Наши защитники на этих направлениях принимают все меры, чтобы остановить врага", – написала она.
На бахмутском направлении, по словам Маляр, украинские войска продолжают успешные наступательные действия на южном фланге возле Бахмута.
"Жесткие бои продолжаются в районе населенных пунктов Клещиевка, Курдюмовка, Андреевка. Враг цепляется за каждый метр занятой земли, оказывает мощное сопротивление, применяет резервы, вместе с тем несет значительные потери", – рассказала чиновница.
Также она сообщила, что силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на южных мелитопольском и бердянском направлениях, постепенно продвигаются.
"В районе Старомайорского [Запорожской области] продолжаются бои, наши защитники имеют успехи, закрепляются на достигнутых рубежах. Противник пытается вернуть утраченные позиции, в частности северо-восточнее Работино Запорожской области. Но безуспешно", – добавила Маляр.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили более 227 км² территорий, сообщала 24 июля Маляр.