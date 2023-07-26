РФ атакует и ищет слабые места в обороне Украины на купянском и лиманском направлениях, но безуспешно – Маляр

Украинские защитники сдерживают наступление оккупантов на лиманском и купянском направлениях и успешно наступают на южном фланге Бахмута, сообщила Маляр Фото: ЕРА

"Там враг ищет в нашей обороне слабые места, совершает артобстрел, атакует группами пехоты и использует отряды специального назначения, всеми силами пытается продавить нашу оборону, но безуспешно. Наши защитники на этих направлениях принимают все меры, чтобы остановить врага", – написала она.

На бахмутском направлении, по словам Маляр, украинские войска продолжают успешные наступательные действия на южном фланге возле Бахмута.

"Жесткие бои продолжаются в районе населенных пунктов Клещиевка, Курдюмовка, Андреевка. Враг цепляется за каждый метр занятой земли, оказывает мощное сопротивление, применяет резервы, вместе с тем несет значительные потери", – рассказала чиновница.

Также она сообщила, что силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на южных мелитопольском и бердянском направлениях, постепенно продвигаются.

"В районе Старомайорского [Запорожской области] продолжаются бои, наши защитники имеют успехи, закрепляются на достигнутых рубежах. Противник пытается вернуть утраченные позиции, в частности северо-восточнее Работино Запорожской области. Но безуспешно", – добавила Маляр.