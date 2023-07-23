Оккупанты пытаются атаковать на шести направлениях на востоке, украинская армия продвигается на двух на юге – Генштаб ВСУ

"Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 27 боевых столкновений", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что "стойко держат оборону" на купянском направлении, сдерживают наступление врага на марьинском направлении (в районах Красногоровки и Марьинки), а атаки противника были успешно отражены на лиманском (район Торского Донецкой области), бахмутском (в районах Богдановки, Клещиевки и северо-восточнее Орехово-Василевки Донецкой области), авдеевском (в районе Авдеевки и Невельского Донецкой области) и шахтерском (в районе Новомихайловки Донецкой области) направлениях.

На всех этих направлениях оккупанты задействуют авиацию и ведут артиллерийские обстрелы.

"На запорожском и херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Приютного Запорожской области. В то же время силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, ведут контрбатарейную борьбу", – объяснили в Генштабе ВСУ.