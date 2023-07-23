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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты пытаются атаковать на шести направлениях на востоке, украинская армия продвигается на двух на юге – Генштаб ВСУ

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Полномасштабная война идет в Украине 17 месяцев
Полномасштабная война идет в Украине 17 месяцев
Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

На пяти направлениях на востоке Украины у сил обороны за сутки произошло 27 боестолкновений с российскими оккупантами. Об этом 23 июля проинформировал в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 27 боевых столкновений", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что "стойко держат оборону" на купянском направлении, сдерживают наступление врага на марьинском направлении (в районах Красногоровки и Марьинки), а атаки противника были успешно отражены на лиманском (район Торского Донецкой области), бахмутском (в районах Богдановки, Клещиевки и северо-восточнее Орехово-Василевки Донецкой области), авдеевском (в районе Авдеевки и Невельского Донецкой области) и шахтерском (в районе Новомихайловки Донецкой области) направлениях.

На всех этих направлениях оккупанты задействуют авиацию и ведут артиллерийские обстрелы.

"На запорожском и херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Приютного Запорожской области. В то же время силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, ведут контрбатарейную борьбу", – объяснили в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0nv4V6pE3FfmS1Z4qeMHLzCRPYF16TjYpXR3PkzBxPFrXBTwtBRrmekTmvuYB4hcJl

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. 

За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили более 200 км² территорий, сообщала замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, оборона, ВСУ, обстрелы, наступление, война России против Украины, силы обороны Украины
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