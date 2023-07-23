Авиация сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам скопления оккупантов, произошло около 40 боев с противником – Генштаб ВСУ

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях.

На купянском направлении ВСУ держат оборону.

На лиманском и шахтерском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия.

На бахмутском направлении силы обороны отразили вражеские атаки в районе Богдановки и Ивановского Донецкой области.

На авдеевском направлении ВСУ успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки.

На марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области.

На запорожском и херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения ВСУ.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Были уничтожены четыре разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за сутки поразили 21 артиллерийское средство на огневых позициях, зенитно-ракетный комплекс и еще одну важную цель врага.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.

За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили 210 км² территорий, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр 17 июля.

18 июля в Генштабе сообщили, что российские оккупанты вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Василевки Донецкой области.