Силы обороны Украины выбили оккупантов с позиций у Орехово-Василевки на бахмутском направлении – Генштаб ВСУ

"На направлениях Великая Новоселка – Старомайорское и Новоселка – Старомайорское имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы", – сказано в сообщении.

Отмечается, что на бахмутском направлении украинские войска наступают севернее и южнее Бахмута Донецкой области.

"В ходе ведения боевых действий российские оккупанты вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Василевки. Наши воины имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах. Противник оказывает мощное сопротивление, активно применяет резервы, несет огромные потери. Продолжаются тяжелые бои", – говорится в сообщении.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений. В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей страны, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. По состоянию на утро 17 июля силы обороны в ходе контрнаступления освободили 210 км² территории, сообщили в Минобороны.