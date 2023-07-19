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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Силы обороны Украины выбили оккупантов с позиций у Орехово-Василевки на бахмутском направлении – Генштаб ВСУ

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На бахмутском направлении противник несет огромные потери, отметили в Генштабе ВСУ
На бахмутском направлении противник несет огромные потери, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: EPA (иллюстративное)

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на бахмутском, мелитопольском и бердянском направлениях. Об этом утром 18 июля в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

"На направлениях Великая Новоселка – Старомайорское и Новоселка – Старомайорское имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы", – сказано в сообщении.

Отмечается, что на бахмутском направлении украинские войска наступают севернее и южнее Бахмута Донецкой области.

"В ходе ведения боевых действий российские оккупанты вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Василевки. Наши воины имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах. Противник оказывает мощное сопротивление, активно применяет резервы, несет огромные потери. Продолжаются тяжелые бои", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid022o3d9GYDEEqoc3SrQXZUoL27BmWSXo511kq1FtL9scKkunprePZMff5ePkSe8s2vl

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений. В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей страны, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. По состоянию на утро 17 июля силы обороны в ходе контрнаступления освободили 210 км² территории, сообщили в Минобороны.

Теги: Генштаб ВСУ, Мелитополь, Бердянск, наступление, война России против Украины, Бахмут, потери армии России, российские оккупанты, силы обороны Украины
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