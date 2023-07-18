Маляр о продвижении ВСУ на юге: Инициатива на нашей стороне. Вспомните освобождение Херсона – это тоже был не один день

"На направлениях Малая Токмачка – Новопокровка и Великая Новоселка – Урожайное наши защитники имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах. Инициатива на нашей стороне", – написала Маляр.

По ее словам, задача врага – остановить продвижение украинских военных.

"И они прилагают немало усилий для этого. Враг у нас сильный. Поэтому нашим войскам приходится двигаться в чрезвычайно сложной обстановке, – подчеркнула Маляр. – Кроме того, необходимо создать определенные условия для дальнейшего продвижения. А это требует времени. Вспомните освобождение Херсона – это тоже был не один день".

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений. В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей страны, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. По состоянию на утро 17 июля силы обороны в ходе контрнаступления освободили 210 км² территории, сообщили в Минобороны.