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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Борьба Украины – это марафон, а не спринт". Глава Пентагона заверил в дальнейшей поддержке союзников

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Остин: Украина борется за свою жизнь. Ставки высоки. Но контактная группа никогда не уклонялась от решения сложных задач. Это очень важный момент в истории этой войны и этого столетия
Остин: Украина борется за свою жизнь. Ставки высоки. Но контактная группа никогда не уклонялась от решения сложных задач. Это очень важный момент в истории этой войны и этого столетия
Фото: ЕРА

Глава Пентагона Ллойд Остин, открывая 14-е заседание контактной группы по оказанию Украине оборонной помощи в формате "Рамштайн", заверил, что группа продолжит прилагать усилия для поддержки Украины. Расшифровку его вступительной речи приводит сайт Пентагона.

Остин отметил, что текущее контрнаступление сил обороны Украины – ключевой момент в войне, а украинские военные перехватили инициативу на поле боя и освобождают территорию страны от оккупантов. 

"Как я уже говорил, борьба Украины за свободу – это марафон, а не спринт. Мы обеспечили Украину такими важнейшими средствами, как ПВО и боеприпасы. И мы не собираемся сдаваться. Поэтому контактная группа вновь собралась вместе, чтобы поддержать важнейшие общие принципы: суверенитет, права человека, свобода и отказ жить в мире, где большие страны могут просто вторгаться к своим мирным соседям и силой перекраивать границы. Так что не заблуждайтесь. Мы будем и впредь прилагать все усилия, чтобы Украина получила то, что ей нужно", – заявил он. 

Глава Пентагона сказал, что союзники будут предоставлять "то, что нужно Украине, и тогда, когда ей это нужно". 

"Мы продолжим предоставлять обучение, оборудование и поддержку украинским вооруженным силам, чтобы помочь создать дееспособную и профессиональную украинскую армию, способную защитить себя сейчас и сдержать агрессию в будущем", – добавил он. 

Также Остин напомнил, что США в июле объявили о новом пакете военной помощи Украине на $800 млн, и перечислил пакеты военной помощи, которые обнародовали другие партнеры Украины. 

"Норвегия обязалась отправить дополнительные компоненты, которые усилят украинские системы ПВО NASAMS. Германия поддержит новый пакет стоимостью $770 млн, в который войдут пусковые установки Patriot, 24 танка Leopard, 40 боевых машин пехоты Marder и 20 тыс. артиллерийских снарядов. Кроме того, Франция объявила, что предоставит Украине ракеты дальнего радиуса действия SCALP. А Австралия направит в Украину еще 70 военных машин и столь необходимые артиллерийские боеприпасы, – рассказал он. – Украина борется за свою жизнь. Ставки высоки. Но контактная группа никогда не уклонялась от решения сложных задач. Это очень важный момент в истории этой войны и этого столетия. И Соединенные Штаты будут стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется. Как и эта контактная группа. И вместе мы будем продолжать делать все возможное, чтобы позволить Украине отстоять свою свободу". 

Контекст:

Последняя, 13-я встреча контактной группы по оказанию помощи Украине прошла 15 июня в Брюсселе. Как заявил глава Пентагона Ллойд Остин, очередной "Рамштайн" продемонстрировал "единство и решимость" и был сосредоточен на поддержке украинской ПВО.

Накануне последнего "Рамштайна" Великобритания, Норвегия, Нидерланды, Дания, Швеция, Исландия и США заявили об очередной закупке для Украины средств противовоздушной обороны на сумму €107,5 млн. 

За предыдущее время работы формата, основанного в апреле 2022 года, члены контактной группы предоставили Украине военной помощи приблизительно на $65 млрд, отмечал глава Пентагона 25 мая.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Германия, Великобритания, Австралия, Нидерланды, Норвегия, Пентагон, ПВО, боеприпасы, Ллойд Остин, контактная группа Рамштайн, контрнаступление, NASAMS
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