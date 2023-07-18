"Борьба Украины – это марафон, а не спринт". Глава Пентагона заверил в дальнейшей поддержке союзников

Остин: Украина борется за свою жизнь. Ставки высоки. Но контактная группа никогда не уклонялась от решения сложных задач. Это очень важный момент в истории этой войны и этого столетия Фото: ЕРА

Остин отметил, что текущее контрнаступление сил обороны Украины – ключевой момент в войне, а украинские военные перехватили инициативу на поле боя и освобождают территорию страны от оккупантов.

"Как я уже говорил, борьба Украины за свободу – это марафон, а не спринт. Мы обеспечили Украину такими важнейшими средствами, как ПВО и боеприпасы. И мы не собираемся сдаваться. Поэтому контактная группа вновь собралась вместе, чтобы поддержать важнейшие общие принципы: суверенитет, права человека, свобода и отказ жить в мире, где большие страны могут просто вторгаться к своим мирным соседям и силой перекраивать границы. Так что не заблуждайтесь. Мы будем и впредь прилагать все усилия, чтобы Украина получила то, что ей нужно", – заявил он.

Глава Пентагона сказал, что союзники будут предоставлять "то, что нужно Украине, и тогда, когда ей это нужно".

"Мы продолжим предоставлять обучение, оборудование и поддержку украинским вооруженным силам, чтобы помочь создать дееспособную и профессиональную украинскую армию, способную защитить себя сейчас и сдержать агрессию в будущем", – добавил он.

Также Остин напомнил, что США в июле объявили о новом пакете военной помощи Украине на $800 млн, и перечислил пакеты военной помощи, которые обнародовали другие партнеры Украины.

"Норвегия обязалась отправить дополнительные компоненты, которые усилят украинские системы ПВО NASAMS. Германия поддержит новый пакет стоимостью $770 млн, в который войдут пусковые установки Patriot, 24 танка Leopard, 40 боевых машин пехоты Marder и 20 тыс. артиллерийских снарядов. Кроме того, Франция объявила, что предоставит Украине ракеты дальнего радиуса действия SCALP. А Австралия направит в Украину еще 70 военных машин и столь необходимые артиллерийские боеприпасы, – рассказал он. – Украина борется за свою жизнь. Ставки высоки. Но контактная группа никогда не уклонялась от решения сложных задач. Это очень важный момент в истории этой войны и этого столетия. И Соединенные Штаты будут стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется. Как и эта контактная группа. И вместе мы будем продолжать делать все возможное, чтобы позволить Украине отстоять свою свободу".