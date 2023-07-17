Остин сообщил о разговоре со своим "хорошим другом" Резниковым накануне "Рамштайна". Обсудили приоритеты – боеприпасы и ПВО для Украины

"Сегодня я поговорил со своим хорошим другом и украинским коллегой Алексеем Резниковым в преддверии завтрашней виртуальной встречи контактной группы по обороне Украины, на которой мы продолжим подтверждать нашу твердую поддержку Украины", – написал Остин.

Today, I spoke with my good friend and * counterpart @oleksiireznikov ahead of tomorrow’s virtual Ukraine Defense Contact Group meeting, where we will continue to reiterate our steadfast support for * .https://t.co/2EJ0V1gRx6 — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) July 17, 2023

Пресс-служба Пентагона в отчете о разговоре Остина и Резникова указала, что министры обсудили приоритеты виртуального заседания контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" 18 июля.

Отмечается, что на заседании "Рамштайна" основное внимание будет уделено насущным потребностям Украины в противовоздушной обороне и боеприпасах, а также поддержке и материально-техническому обеспечению страны в долгосрочной перспективе.

"Остин проинформировал министра Резникова об усилиях США по оказанию помощи [Украине] в области безопасности, а министр Резников представил обновленную информацию о событиях на местах в Украине", – рассказали в Пентагоне.