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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Остин сообщил о разговоре со своим "хорошим другом" Резниковым накануне "Рамштайна". Обсудили приоритеты – боеприпасы и ПВО для Украины

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Остин и Резников обсудили повестку дня заседания контактной группы "Рамштайн" 18 июля
Остин и Резников обсудили повестку дня заседания контактной группы "Рамштайн" 18 июля
Фото: EPA

Глава Пентагона Ллойд Остин 17 июля провел телефонный разговор с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Об этом глава оборонного ведомства США сообщил в Twitter.

"Сегодня я поговорил со своим хорошим другом и украинским коллегой Алексеем Резниковым в преддверии завтрашней виртуальной встречи контактной группы по обороне Украины, на которой мы продолжим подтверждать нашу твердую поддержку Украины", – написал Остин.

Пресс-служба Пентагона в отчете о разговоре Остина и Резникова указала, что министры обсудили приоритеты виртуального заседания контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" 18 июля.

Отмечается, что на заседании "Рамштайна" основное внимание будет уделено насущным потребностям Украины в противовоздушной обороне и боеприпасах, а также поддержке и материально-техническому обеспечению страны в долгосрочной перспективе.

"Остин проинформировал министра Резникова об усилиях США по оказанию помощи [Украине] в области безопасности, а министр Резников представил обновленную информацию о событиях на местах в Украине", – рассказали в Пентагоне.

Контекст:

Последняя, 13-я встреча контактной группы по оказанию помощи Украине, прошла 15 июня в Брюсселе. Как заявил Остин, очередной "Рамштайн" продемонстрировал "единство и решимость" и был сосредоточен на поддержке украинской ПВО.

Накануне последнего "Рамштайна" Великобритания, Норвегия, Нидерланды, Дания, Швеция, Исландия и США заявили об очередной закупке для Украины средств противовоздушной обороны на сумму €107,5 млн. 

За предыдущее время работы формата, основанного в апреле 2022 года, члены контактной группы предоставили Украине военной помощи приблизительно на $65 млрд, отмечал глава Пентагона 25 мая.

Теги: США, Украина, Пентагон, военная помощь, Алексей Резников, война России против Украины, Ллойд Остин, контактная группа Рамштайн
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