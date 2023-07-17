Следующая встреча в формате "Рамштайн" состоится 18 июля – Резников

Министр рассказал об этом, анализируя результаты саммита НАТО, который прошел в Вильнюсе. По мнению Резникова, "на уровне фундаментальных вещей, правовой рамки и практической работы" результаты саммита очень положительные.

"В целом следует понимать: Украине придется овладеть "искусством возможного" в международных вопросах на качественно ином уровне. У нас в этом плане есть успехи. Следует перестать трактовать как "зраду" отсутствие однозначных формул. Это возможности и задачи. Напомню: по каждому виду иностранного вооружения, которое уже давно на фронте, я сначала слышал: "Нет, этого не будет, это невозможно". По факту – возможно, но в свое время и при условии нашей настойчивости. 18 июля продолжим делать невозможное на очередной встрече в формате "Рамштайн", – отметил глава Минобороны.

Ранее Резников сообщал, что встреча в формате "Рамштайн" пройдет вскоре после саммита НАТО, но не уточнял дату.