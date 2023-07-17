Следующая встреча в формате "Рамштайн" состоится 18 июля – Резников

Министр рассказал об этом, анализируя результаты саммита НАТО, который прошел в Вильнюсе. По мнению Резникова, "на уровне фундаментальных вещей, правовой рамки и практической работы" результаты саммита очень положительные.
"В целом следует понимать: Украине придется овладеть "искусством возможного" в международных вопросах на качественно ином уровне. У нас в этом плане есть успехи. Следует перестать трактовать как "зраду" отсутствие однозначных формул. Это возможности и задачи. Напомню: по каждому виду иностранного вооружения, которое уже давно на фронте, я сначала слышал: "Нет, этого не будет, это невозможно". По факту – возможно, но в свое время и при условии нашей настойчивости. 18 июля продолжим делать невозможное на очередной встрече в формате "Рамштайн", – отметил глава Минобороны.
Ранее Резников сообщал, что встреча в формате "Рамштайн" пройдет вскоре после саммита НАТО, но не уточнял дату.
Последняя, 13-я встреча контактной группы по оказанию помощи Украине, прошла 15 июня в Брюсселе. Как заявил Остин, очередной "Рамштайн" продемонстрировал "единство и решимость" и был сосредоточен на поддержке украинской ПВО.
Накануне последнего "Рамштайна" Великобритания, Норвегия, Нидерланды, Дания, Швеция, Исландия и США заявили об очередной закупке для Украины средств противовоздушной обороны на сумму €107,5 млн.
За предыдущее время работы формата, основанного в апреле 2022 года, члены контактной группы предоставили Украине военной помощи приблизительно на $65 млрд, отмечал глава Пентагона 25 мая.