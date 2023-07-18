Начался 14-й "Рамштайн". Остин открыл заседание и заявил, что инициатива на поле боя – у Украины

Заседание проводится в онлайн-формате.

Остин отметил, что Украина вдохновляет мир мужеством, с которым противостоит российской агрессии, а также подчеркнул: война РФ против Украины – неспровоцированная и несправедливая.

Он напомнил, что страна-агрессор продолжает бомбить украинские города и от этого страдает гражданское население.

"После более чем года войны мир может видеть: Россия не достигла целей своей военной агрессии, украинские войска продолжают доблестно сражаться, чтобы защитить своих соотечественников и страну. Контрнаступление Украины знаменует собой ключевой момент в этой трагической войне. Вооруженные силы Украины перехватили инициативу и возвращают контроль над своей суверенной территорией. Однако агрессия России против Украины привела к крайне нестабильной ситуации. Путинская война продолжает приносить страшные и кровавые потери", – добавил Остин.

Глава Пентагона подчеркнул, что союзники предоставляют Украине критически необходимую помощь и намерены продолжать это делать.

LIVE: @SecDef Lloyd J. Austin III provides opening remarks virtually at the Ukraine Defense Contact Group. https://t.co/tBSnoqOxiA — Department of Defense * (@DeptofDefense) July 18, 2023