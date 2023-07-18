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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Начался 14-й "Рамштайн". Остин открыл заседание и заявил, что инициатива на поле боя – у Украины

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14-й "Рамштайн" проходит в онлайн-формате
14-й "Рамштайн" проходит в онлайн-формате
Фото: ЕРА

18 июля во второй половине дня проходит 14-е заседание контактной группы по оказанию Украине оборонной помощи, оно началось со вступительного слова главы Пентагона Ллойда Остина. Трансляцию американское оборонное ведомство вело в Twitter.

Заседание проводится в онлайн-формате. 

Остин отметил, что Украина вдохновляет мир мужеством, с которым противостоит российской агрессии, а также  подчеркнул: война РФ против Украины – неспровоцированная и несправедливая. 

Он напомнил, что страна-агрессор продолжает бомбить украинские города и от этого страдает гражданское население. 

"После более чем года войны мир может видеть: Россия не достигла целей своей военной агрессии, украинские войска продолжают доблестно сражаться, чтобы защитить своих соотечественников и страну. Контрнаступление Украины знаменует собой ключевой момент в этой трагической войне.  Вооруженные силы Украины перехватили инициативу и возвращают контроль над своей суверенной территорией. Однако агрессия России против Украины привела к крайне нестабильной ситуации. Путинская война продолжает приносить страшные и кровавые потери", – добавил Остин.

Глава Пентагона подчеркнул, что союзники предоставляют Украине критически необходимую помощь и намерены продолжать это делать. 

Контекст:

Последняя, 13-я встреча контактной группы по оказанию помощи Украине прошла 15 июня в Брюсселе. Как заявил глава Пентагона Ллойд Остин, очередной "Рамштайн" продемонстрировал "единство и решимость" и был сосредоточен на поддержке украинской ПВО.

Накануне последнего "Рамштайна" Великобритания, Норвегия, Нидерланды, Дания, Швеция, Исландия и США заявили об очередной закупке для Украины средств противовоздушной обороны на сумму €107,5 млн. 

За предыдущее время работы формата, основанного в апреле 2022 года, члены контактной группы предоставили Украине военной помощи приблизительно на $65 млрд, отмечал глава Пентагона 25 мая.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Пентагон, Ллойд Остин, контактная группа Рамштайн, контрнаступление
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