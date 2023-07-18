Новый "Рамштайн" пройдет в критически важный момент контрнаступления Украины – Пентагон

По ее словам, российские оккупанты не снижают темпов сопротивления, закрепившись на глубоких оборонительных позициях на юге и востоке Украины, там идут "настоящие и очень реальные бои".

"Контактная группа по вопросам обороны Украины проводится в критически важный момент, когда идет контрнаступление. Это еще одна возможность для союзников и партнеров встретиться, в том числе с министром [обороны Украины Алексеем Резниковым], чтобы обсудить текущие потребности на поле боя", – сказала Сингх.

Она отметила, что 18 июля на встрече в формате "Рамштайн" также может обсуждаться тема выхода России из соглашения по безопасному экспорту зерна через Черное море. Однако, по мнению представителя Пентагона, приоритет – это противовоздушная оборона и больше артиллерии для сил обороны, в том числе доставка в Украину большего количества боеприпасов 155 калибра.