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Новый "Рамштайн" пройдет в критически важный момент контрнаступления Украины – Пентагон

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Сингх: Союзники планируют обсудить главные потребности Украины на поле боя
Сингх: Союзники планируют обсудить главные потребности Украины на поле боя
Фото: defense.gov

Новая встреча Контактной группы военной помощи Украине (формат "Рамштайн"), назначенная на 18 июля, будет сосредоточена на потребностях украинского контрнаступления. Об этом заместитель спикера министерства обороны США Сабрина Сингх заявила 17 июля на брифинге, текст которого опубликовала пресс-служба Пентагона.

По ее словам, российские оккупанты не снижают темпов сопротивления, закрепившись на глубоких оборонительных позициях на юге и востоке Украины, там идут "настоящие и очень реальные бои".

"Контактная группа по вопросам обороны Украины проводится в критически важный момент, когда идет контрнаступление. Это еще одна возможность для союзников и партнеров встретиться, в том числе с министром [обороны Украины Алексеем Резниковым], чтобы обсудить текущие потребности на поле боя", –  сказала Сингх.

Она отметила, что 18 июля на встрече в формате "Рамштайн" также может обсуждаться тема выхода России из соглашения по безопасному экспорту зерна через Черное море. Однако, по мнению представителя Пентагона, приоритет – это противовоздушная оборона и больше артиллерии для сил обороны, в том числе доставка в Украину большего количества боеприпасов 155 калибра. 

Контекст:

О том, что новая встреча контактной группы в формате "Рамштайн" пройдет 18 июля, Резников сообщил в колонке для сайта LIGA.net, опубликованной 17 июля. В тот же день они с главой Пентагона Ллойдом Остином обсудили по телефону приоритеты нового "Рамштайна", который состоится в режиме онлайн.

Предыдущая встреча контактной группы прошла 15 июня в Брюсселе. Как заявил Остин, очередной "Рамштайн" продемонстрировал "единство и решимость" и был сосредоточен на поддержке украинской ПВО.

Накануне последнего "Рамштайна" Великобритания, Норвегия, Нидерланды, Дания, Швеция, Исландия и США заявили об очередной закупке для Украины средств противовоздушной обороны на сумму €107,5 млн. 

За время работы формата, основанного в апреле 2022 года, члены контактной группы предоставили Украине военной помощи приблизительно на $65 млрд, отмечал глава Пентагона 25 мая.

Теги: Пентагон, военная помощь, война России против Украины, российские оккупанты, контактная группа Рамштайн, контрнаступление, Сабрина Сингх
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