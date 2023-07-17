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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Кремле заявили о прекращении действия "зернового соглашения", но якобы готовы вернуться к нему

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Россия разрывает "зерновую сделку", заявил Песков
Россия разрывает "зерновую сделку", заявил Песков
Фото: kremlin.ru

Россия на данный момент отказалась от продления "зернового соглашения", действие которого завершается сегодня, 17 июля. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, которого цитирует российское пропагандистское агентство ТАСС в Telegram.

По его словам, Россия якобы немедленно вернется к "зерновому соглашению", но при условии, что "договоренности будут выполнены", то есть при выполнении условий РФ.

Спикер Путина добавил, что удар по Крымскому мосту, нанесенный ночью 17 июля, не повлиял на позицию России, так как решение было принято еще до этого.

"Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня. Как сказал уже ранее президент Российской Федерации, истекает срок 17 июля. К сожалению, часть, касающаяся России, этих черноморских договоренностей не выполнена до сих пор. Поэтому их действие прекращается", – цитирует Пескова "Новая газета. Европа".

Контекст:

"Зерновое соглашение" уже несколько раз продлевали, но Россия неоднократно блокировала работу "зернового коридора", отказываясь регистрировать суда и проводить их инспекцию. 

Россия угрожала, что "зерновая сделка" прекратит свое существование, если до 18 мая 2023 года РФ не получит гарантий выполнения ее требований, в том числе по аммиаку, и выступала против "расширения или бесконечного продления" соглашения. Также РФ требует подключить "Россельхозбанк" к SWIFT, возобновить поставки сельхозтехники, запчастей и сервисное обслуживание, отменить ограничения на страхование и снять запрет на доступ в порты, ссылаясь на меморандум Россия – ООН.

В итоге в мае договор продлили до 18 июля, сейчас идут переговоры о его пролонгации. За продление сделки выступают все стороны, кроме России

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил Путину продлить "зерновое соглашение" в обмен на подключение к международной системе передачи финансовых сообщений SWIFT дочерней компании "Россельхозбанка", утверждают источники агентства Reuters.

По данным Мининфраструктуры на 11 июля, с начала действия "зернового соглашения" (1 августа 2022 года) экспортировано более 33 млн т продукции украинских аграриев в 45 стран мира.

16 июля из порта Одессы утром вышло последнее судно, совершившее рейс в рамках Черноморской зерновой инициативы.

Теги: Владимир Путин, Кремль, Дмитрий Песков, экспорт, война России против Украины, зерно, зерновой коридор
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