В Кремле заявили о прекращении действия "зернового соглашения", но якобы готовы вернуться к нему

По его словам, Россия якобы немедленно вернется к "зерновому соглашению", но при условии, что "договоренности будут выполнены", то есть при выполнении условий РФ.

Спикер Путина добавил, что удар по Крымскому мосту, нанесенный ночью 17 июля, не повлиял на позицию России, так как решение было принято еще до этого.

"Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня. Как сказал уже ранее президент Российской Федерации, истекает срок 17 июля. К сожалению, часть, касающаяся России, этих черноморских договоренностей не выполнена до сих пор. Поэтому их действие прекращается", – цитирует Пескова "Новая газета. Европа".