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В Кремле сообщили, что РФ не делала никаких заявлений о продлении "зерновой сделки"

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Никаких заявлений по вопросу продления "зернового соглашения" РФ не делала, отметил Песков
Никаких заявлений по вопросу продления "зернового соглашения" РФ не делала, отметил Песков
Фото: EPA

Страна-агрессор РФ не делала никаких заявлений по поводу продления Черноморской зерновой инициативы, срок действия которой истекает 17 июля. Об этом 14 июля сообщил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков, его цитирует "Интерфакс".

СМИ со ссылкой на президента Турции Реджепа Эрдогана сообщали 14 июля, что Путин согласился с ним по вопросу продления работы "зернового коридора".

"Никаких заявлений на этот счет мы не делали", – сказал российскому "Интерфаксу" Песков.

8 июля Эрдоган выступал за продление сделки на два года.

13 июля Путин в беседе со СМИ заявил, что Россия "может приостановить свое участие в "зерновой сделке" и "сразу же присоединится" к ней, если "все данные нам обещания будут исполнены", его цитирует сайт Кремля.

Контекст:

"Зерновое соглашение" уже несколько раз продлевали, но Россия неоднократно блокировала работу "зернового коридора", отказываясь регистрировать суда и проводить их инспекцию. 

Россия угрожала, что "зерновая сделка" прекратит свое существование, если до 18 мая 2023 года РФ не получит гарантий выполнения ее требований, в том числе по аммиаку, и выступала против "расширения или бесконечного продления" соглашения. Также РФ требует подключить "Россельхозбанк" к SWIFT, возобновить поставки сельхозтехники, запчастей и сервисное обслуживание, отменить ограничения на страхование и снять запрет на доступ в порты, ссылаясь на меморандум Россия – ООН.

В итоге в мае договор продлили до 18 июля, сейчас идут переговоры о его пролонгации. За продление сделки выступают все стороны, кроме России

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил Путину продлить "зерновое соглашение" в обмен на подключение к международной системе передачи финансовых сообщений SWIFT дочерней компании "Россельхозбанка", утверждают источники агентства Reuters.

Теги: Россия, Турция, Реджеп Эрдоган, Кремль, Дмитрий Песков, переговоры, президент, судоходство, соглашение, зерно, зерновой коридор
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