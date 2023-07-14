Зеленский: Мы все равно видим необходимость продолжения Черноморской зерновой инициативы

"Важно, чтобы не было никаких угроз продовольственной безопасности где-либо в мире", – сказал президент в вечернем обращении Фото: president.gov.ua

Договор, обеспечивающий безопасный экспорт украинского продовольствия через Черное море, лидеры обсуждали сегодня в телефонном разговоре.

"Мы все равно видим необходимым продолжение Черноморской зерновой инициативы. Очень важно, чтобы не было никаких угроз продовольственной безопасности где-либо в мире. И в [стране-агрессоре] России должны четко осознавать, что каждый, кто увеличивает угрозу голода, в частности в критических регионах Африки, терроризирует голодом весь мир, а не кого-то одного", – сказал Зеленский.

16 июня Рамафоса приезжал в Киеве с делегацией лидеров стран Африки, Зеленский провел с ними встречу. По ее итогам Рамафоса представил африканский "мирный план", который состоит из 10 пунктов.

Во время визита африканской делегации российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. Однако в офисе президента ЮАР заявили, что миссия "идет хорошо и по плану".