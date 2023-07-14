Зеленский: Мы все равно видим необходимость продолжения Черноморской зерновой инициативы

Договор, обеспечивающий безопасный экспорт украинского продовольствия через Черное море, лидеры обсуждали сегодня в телефонном разговоре.
"Мы все равно видим необходимым продолжение Черноморской зерновой инициативы. Очень важно, чтобы не было никаких угроз продовольственной безопасности где-либо в мире. И в [стране-агрессоре] России должны четко осознавать, что каждый, кто увеличивает угрозу голода, в частности в критических регионах Африки, терроризирует голодом весь мир, а не кого-то одного", – сказал Зеленский.
16 июня Рамафоса приезжал в Киеве с делегацией лидеров стран Африки, Зеленский провел с ними встречу. По ее итогам Рамафоса представил африканский "мирный план", который состоит из 10 пунктов.
Во время визита африканской делегации российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. Однако в офисе президента ЮАР заявили, что миссия "идет хорошо и по плану".
"Зерновое соглашение" уже несколько раз продлевали, но Россия неоднократно блокировала работу "зернового коридора", отказываясь регистрировать суда и проводить их инспекцию.
Россия угрожала, что "зерновая сделка" прекратит свое существование, если до 18 мая 2023 года РФ не получит гарантий выполнения ее требований, в том числе по аммиаку, и выступала против "расширения или бесконечного продления" соглашения. Также РФ требует подключить "Россельхозбанк" к SWIFT, возобновить поставки сельхозтехники, запчастей и сервисное обслуживание, отменить ограничения на страхование и снять запрет на доступ в порты, ссылаясь на меморандум Россия – ООН.
В итоге в мае договор продлили до 18 июля, сейчас идут переговоры о его пролонгации. За продление сделки выступают все стороны, кроме России.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил Путину продлить "зерновое соглашение" в обмен на подключение к международной системе передачи финансовых сообщений SWIFT дочерней компании "Россельхозбанка", утверждают источники агентства Reuters.
По данным Мининфраструктуры на 11 июля, с начала действия "зернового соглашения" (1 августа 2022 года) экспортировано более 33 млн т продукции украинских аграриев в 45 стран мира.