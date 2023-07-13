Зеленский и президент ЮАР обсудили подготовку к саммиту мира и отметили важность продления "зерновой инициативы"

Президент Украины рассказал, что в ходе беседы выразил благодарность Рамафосе за визит в Бучу и Киев вместе с другими африканскими лидерами, а также за "последующие усилия по возвращению незаконно депортированных [страной-оккупантом] Россией детей".
"Высоко оценили результаты встречи советников в Копенгагене [26 июня в рамках международной конференции, посвященной войне в Украине]. Обсудили подготовку к глобальному саммиту мира и необходимые дипломатические шаги по консолидации поддержки Украины африканскими странами, – написал Зеленский. – Отметили важность продолжения "зернового коридора". Пригласил ЮАР присоединиться к инициативе Grain from Ukraine ("Зерно из Украины")".
Провів телефонну розмову з Президентом ПАР * @CyrilRamaphosa. Подякував за візит до Бучі та Києва разом з іншими африканськими лідерами та за наступні зусилля з повернення незаконно депортованих Росією дітей. Високо оцінили результати зустрічі радників у Копенгагені. Обговорили…— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 13, 2023
Рамафоса в ходе визита в Украину 16 июня представил 10 пунктов африканского "мирного плана" по прекращению войны. На следующий день, 17 июня, президент ЮАР вместе с другими лидерами африканских государств совершили визит в РФ, где они провели встречу с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным.
"Зерновое соглашение" уже несколько раз продлевали, но Россия неоднократно блокировала работу "зернового коридора", отказываясь регистрировать суда и проводить их инспекцию.
Россия угрожала, что "зерновая сделка" прекратит свое существование, если до 18 мая 2023 года РФ не получит гарантий выполнения ее требований, в том числе по аммиаку, и выступала против "расширения или бесконечного продления" соглашения. Также РФ требует подключить "Россельхозбанк" к SWIFT, возобновить поставки сельхозтехники, запчастей и сервисное обслуживание, отменить ограничения на страхование и снять запрет на доступ в порты, ссылаясь на меморандум Россия – ООН.
В итоге в мае договор продлили до 18 июля, сейчас идут переговоры о его пролонгации. За продление сделки выступают все стороны, кроме России.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил Путину продлить "зерновое соглашение" в обмен на подключение к международной системе передачи финансовых сообщений SWIFT дочерней компании "Россельхозбанка", утверждают источники агентства Reuters.
По данным Мининфраструктуры на 11 июля, с начала действия "зернового соглашения" (1 августа 2022 года) экспортировано более 33 млн т продукции украинских аграриев в 45 стран мира.