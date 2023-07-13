Зеленский и президент ЮАР обсудили подготовку к саммиту мира и отметили важность продления "зерновой инициативы"

Зеленский выразил благодарность Рамафосе за визит в Бучу и Киев вместе с другими африканскими лидерами 16 июня Фото: president.gov.ua (архив)

Президент Украины рассказал, что в ходе беседы выразил благодарность Рамафосе за визит в Бучу и Киев вместе с другими африканскими лидерами, а также за "последующие усилия по возвращению незаконно депортированных [страной-оккупантом] Россией детей".

"Высоко оценили результаты встречи советников в Копенгагене [26 июня в рамках международной конференции, посвященной войне в Украине]. Обсудили подготовку к глобальному саммиту мира и необходимые дипломатические шаги по консолидации поддержки Украины африканскими странами, – написал Зеленский. – Отметили важность продолжения "зернового коридора". Пригласил ЮАР присоединиться к инициативе Grain from Ukraine ("Зерно из Украины")".

Провів телефонну розмову з Президентом ПАР * @CyrilRamaphosa. Подякував за візит до Бучі та Києва разом з іншими африканськими лідерами та за наступні зусилля з повернення незаконно депортованих Росією дітей. Високо оцінили результати зустрічі радників у Копенгагені. Обговорили… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 13, 2023

Рамафоса в ходе визита в Украину 16 июня представил 10 пунктов африканского "мирного плана" по прекращению войны. На следующий день, 17 июня, президент ЮАР вместе с другими лидерами африканских государств совершили визит в РФ, где они провели встречу с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным.