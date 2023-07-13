Гутерриш предложил Путину подключить "дочку" "Россельхозбанка" к SWIFT для продления Черноморской зерновой инициативы – СМИ

Три источника сообщили агентству 12 июля, что ЕС рассматривает возможность подключения к SWIFT дочерней компании "Россельхозбанка", чтобы разрешить сделки с зерном и удобрениями. В Еврокомиссии не ответили на запрос о комментариях.

Еще два собеседника проинформировали Reuters, что Гутерриш предложил Путину, чтобы Россия разрешила сделку на несколько месяцев, дав ЕС время для подключения дочерней компании "Россельхозбанка" к SWIFT.

12 июля Гутерриш отправил Путину письмо с предложениями по продолжению "зерновой инициативы". Спикер генсека Стефан Дюжаррик сообщил, что цель предложений состоит в устранении препятствия, мешающего проведению финансовых операций через "Россельхозбанк", и одновременном обеспечении продолжения поставок украинского зерна через Черное море.