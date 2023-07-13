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Гутерриш предложил Путину подключить "дочку" "Россельхозбанка" к SWIFT для продления Черноморской зерновой инициативы – СМИ

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Гутерриш направил письмо Путину 12 июля
Гутерриш направил письмо Путину 12 июля
Фото: EPA

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил президенту страны-агрессора России Владимиру Путину продлить "зерновое соглашение" в обмен на подключение к международной системе передачи финансовых сообщений SWIFT дочерней компании "Россельхозбанка". Об этом 13 июля сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Три источника сообщили агентству 12 июля, что ЕС рассматривает возможность подключения к SWIFT дочерней компании "Россельхозбанка", чтобы разрешить сделки с зерном и удобрениями. В Еврокомиссии не ответили на запрос о комментариях. 

Еще два собеседника проинформировали Reuters, что Гутерриш предложил Путину, чтобы Россия разрешила сделку на несколько месяцев, дав ЕС время для подключения дочерней компании "Россельхозбанка" к SWIFT.

12 июля Гутерриш отправил Путину письмо с предложениями по продолжению "зерновой инициативы". Спикер генсека Стефан Дюжаррик сообщил, что цель предложений состоит в устранении препятствия, мешающего проведению финансовых операций через "Россельхозбанк", и одновременном обеспечении продолжения поставок украинского зерна через Черное море.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Также в "зерновом коридоре" участвуют порты Черноморск и Пивденный. Благодаря Черноморской зерновой инициативе снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН в октябре.

"Зерновое соглашение" уже несколько раз продлевали, но Россия неоднократно блокировала работу "зернового коридора", отказываясь регистрировать суда и проводить их инспекцию. 

Россия грозила, что "зерновая сделка" прекратит свое существование, если до 18 мая 2023 года РФ не получит гарантий выполнения ее требований, в том числе по аммиаку, и выступала против "расширения или бесконечного продления" соглашения. Также РФ требует подключить "Россельхозбанк" к SWIFT, возобновить поставки сельхозтехники, запчастей и сервисное обслуживание, отменить ограничения на страхование и снять запрет на доступ в порты, ссылаясь на меморандум Россия – ООН.

В итоге в мае договор продлили до 18 июля, сейчас идут переговоры о его пролонгации. За продление сделки выступают все стороны, кроме России.

По состоянию на 11 июля в водах Турции заблокированы 29 судов для загрузки зерна из Украины.

The Financial Times сообщала 3 июля, что в ЕС обсуждают возможность создания дочерней структуры "Россельхозбанка" и ее подключения к международной системе передачи финансовых сообщений SWIFT для продления "зерновой инициативы".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Антониу Гутерриш, зерно, зерновой коридор
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