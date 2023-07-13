Гутерриш предложил Путину подключить "дочку" "Россельхозбанка" к SWIFT для продления Черноморской зерновой инициативы – СМИ

Три источника сообщили агентству 12 июля, что ЕС рассматривает возможность подключения к SWIFT дочерней компании "Россельхозбанка", чтобы разрешить сделки с зерном и удобрениями. В Еврокомиссии не ответили на запрос о комментариях.
Еще два собеседника проинформировали Reuters, что Гутерриш предложил Путину, чтобы Россия разрешила сделку на несколько месяцев, дав ЕС время для подключения дочерней компании "Россельхозбанка" к SWIFT.
12 июля Гутерриш отправил Путину письмо с предложениями по продолжению "зерновой инициативы". Спикер генсека Стефан Дюжаррик сообщил, что цель предложений состоит в устранении препятствия, мешающего проведению финансовых операций через "Россельхозбанк", и одновременном обеспечении продолжения поставок украинского зерна через Черное море.
Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Также в "зерновом коридоре" участвуют порты Черноморск и Пивденный. Благодаря Черноморской зерновой инициативе снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН в октябре.
"Зерновое соглашение" уже несколько раз продлевали, но Россия неоднократно блокировала работу "зернового коридора", отказываясь регистрировать суда и проводить их инспекцию.
Россия грозила, что "зерновая сделка" прекратит свое существование, если до 18 мая 2023 года РФ не получит гарантий выполнения ее требований, в том числе по аммиаку, и выступала против "расширения или бесконечного продления" соглашения. Также РФ требует подключить "Россельхозбанк" к SWIFT, возобновить поставки сельхозтехники, запчастей и сервисное обслуживание, отменить ограничения на страхование и снять запрет на доступ в порты, ссылаясь на меморандум Россия – ООН.
В итоге в мае договор продлили до 18 июля, сейчас идут переговоры о его пролонгации. За продление сделки выступают все стороны, кроме России.
По состоянию на 11 июля в водах Турции заблокированы 29 судов для загрузки зерна из Украины.
The Financial Times сообщала 3 июля, что в ЕС обсуждают возможность создания дочерней структуры "Россельхозбанка" и ее подключения к международной системе передачи финансовых сообщений SWIFT для продления "зерновой инициативы".