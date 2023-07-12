Генсек ООН направил письмо Путину о необходимости продления "зерновой сделки"

Цель предложений Гутерриша состоит в том, чтобы обеспечить продолжение поставок украинского зерна через Черное море Фото: EPA

"В рамках своих постоянных усилий в этом направлении генеральный секретарь направил вчера письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину, в котором изложил предложение, направленное на гармонизацию жизненно важной дальнейшей реализации меморандума о взаимопонимании с жизненной необходимостью поддержания функционирования черноморской "зерновой инициативы", – отметил пресс-секретарь.

По его словам, цель предложений состоит в том, чтобы устранить препятствия, мешающие проведению финансовых операций через "Российский сельскохозяйственный банк", и одновременно обеспечить продолжение поставок украинского зерна через Черное море.

"Генеральный секретарь, со своей стороны, продолжит подчеркивать решающее значение экспорта продовольствия и удобрений как из Российской Федерации, так и из Украины для глобальной продовольственной безопасности. Его главной заботой остается судьба уязвимых слоев населения во всем мире, которые могут больше всего потерять от разрыва стамбульских договоренностей и вероятного последующего роста мировых цен на продовольствие и удобрения", – добавил Дюжаррик.