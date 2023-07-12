Генсек ООН направил письмо Путину о необходимости продления "зерновой сделки"

"В рамках своих постоянных усилий в этом направлении генеральный секретарь направил вчера письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину, в котором изложил предложение, направленное на гармонизацию жизненно важной дальнейшей реализации меморандума о взаимопонимании с жизненной необходимостью поддержания функционирования черноморской "зерновой инициативы", – отметил пресс-секретарь.
По его словам, цель предложений состоит в том, чтобы устранить препятствия, мешающие проведению финансовых операций через "Российский сельскохозяйственный банк", и одновременно обеспечить продолжение поставок украинского зерна через Черное море.
"Генеральный секретарь, со своей стороны, продолжит подчеркивать решающее значение экспорта продовольствия и удобрений как из Российской Федерации, так и из Украины для глобальной продовольственной безопасности. Его главной заботой остается судьба уязвимых слоев населения во всем мире, которые могут больше всего потерять от разрыва стамбульских договоренностей и вероятного последующего роста мировых цен на продовольствие и удобрения", – добавил Дюжаррик.
Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Также в "зерновом коридоре" участвуют порты Черноморск и Пивденный. Благодаря Черноморской зерновой инициативе снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН в октябре.
"Зерновое соглашение" уже несколько раз продлевали, но Россия неоднократно блокировала работу "зернового коридора", отказываясь регистрировать суда и проводить их инспекцию.
Россия грозила, что "зерновая сделка" прекратит свое существование, если до 18 мая 2023 года РФ не получит гарантий выполнения ее требований, в том числе по аммиаку, и выступала против "расширения или бесконечного продления" соглашения. Также РФ требует подключить "Россельхозбанк" к SWIFT, возобновить поставки сельхозтехники, запчастей и сервисное обслуживание, отменить ограничения на страхование и снять запрет на доступ в порты, ссылаясь на меморандум Россия – ООН.
В итоге в мае договор продлили до 18 июля, сейчас идут переговоры о его пролонгации. За продление сделки выступают все стороны, кроме России.
По состоянию на 11 июля в водах Турции заблокированы 29 судов для загрузки зерна из Украины.