Президент Турции ожидает продления "зерновой сделки" на два года

Эрдоган отметил, что "зерновое соглашение" необходимо продлевать хотя бы раз в три месяца Фото: EPA

Президент Турции напомнил, что за год работы "зерновой инициативы" было переправлено около 33 млн тонн зерна. Он выразил желание, чтобы соглашение продлили и после 17 июня.

"Наше пожелание: чтобы это продлевалось не раз на два месяца, а хотя бы раз на три месяца. Мы ожидаем этого и будем для этого прилагать усилия, чтобы увеличить срок действия соглашения на два года", – сказал турецкий президент.

Эрдоган добавил, что обсуждал этот вопрос сегодня с Зеленским и собирается также говорить о "зерновой сделке" с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным.