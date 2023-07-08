Президент Турции ожидает продления "зерновой сделки" на два года

Президент Турции напомнил, что за год работы "зерновой инициативы" было переправлено около 33 млн тонн зерна. Он выразил желание, чтобы соглашение продлили и после 17 июня.
"Наше пожелание: чтобы это продлевалось не раз на два месяца, а хотя бы раз на три месяца. Мы ожидаем этого и будем для этого прилагать усилия, чтобы увеличить срок действия соглашения на два года", – сказал турецкий президент.
Эрдоган добавил, что обсуждал этот вопрос сегодня с Зеленским и собирается также говорить о "зерновой сделке" с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным.
Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном, вышло из порта Одессы утром 1 августа. Также в "зерновом коридоре" участвуют порты Черноморск и Пивденный. Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН в октябре.
"Зерновое соглашение" уже несколько раз продлевали, но Россия неоднократно блокировала работу "зернового коридора", отказываясь регистрировать суда и проводить их инспекцию.
Россия грозила, что "зерновая сделка" прекратит свое существование, если до 18 мая 2023 года РФ не получит гарантий выполнения ее требований, в том числе по аммиаку, и выступала против "расширения или бесконечного продления" соглашения. Также РФ требует подключить "Россельхозбанк" к SWIFT, возобновить поставки сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, отменить ограничения на страхование и снять запрет на доступ в порты, ссылаясь на меморандум Россия – ООН.
В итоге в мае договор продлили до 18 июля, сейчас идут переговоры о его пролонгации. За продление сделки выступают все стороны, кроме России.
По данным ООН, за время действия "зернового коридора" удалось экспортировать почти 32,8 млн тонн зерна.