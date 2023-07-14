Эрдоган заявил, что Путин согласился на продление "зерновой инициативы"

"Мы договорились с Путиным о продлении черноморского "зернового коридора", – сказал Эрдоган.
По его словам, в августе главу Кремля ожидают с визитом в Турции.
#BREAKING Turkey's Erdogan says Putin has agreed to Black Sea grain deal extension pic.twitter.com/RvEOI9QhEM— AFP News Agency (@AFP) July 14, 2023
"Зерновое соглашение" уже несколько раз продлевали, но Россия неоднократно блокировала работу "зернового коридора", отказываясь регистрировать суда и проводить их инспекцию.
Россия угрожала, что "зерновая сделка" прекратит свое существование, если до 18 мая 2023 года РФ не получит гарантий выполнения ее требований, в том числе по аммиаку, и выступала против "расширения или бесконечного продления" соглашения. Также РФ требует подключить "Россельхозбанк" к SWIFT, возобновить поставки сельхозтехники, запчастей и сервисное обслуживание, отменить ограничения на страхование и снять запрет на доступ в порты, ссылаясь на меморандум Россия – ООН.
В итоге в мае договор продлили до 18 июля, сейчас идут переговоры о его пролонгации. За продление сделки выступают все стороны, кроме России.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил Путину продлить "зерновое соглашение" в обмен на подключение к международной системе передачи финансовых сообщений SWIFT дочерней компании "Россельхозбанка", утверждают источники агентства Reuters.
По данным Мининфраструктуры на 11 июля, с начала действия "зернового соглашения" (1 августа 2022 года) экспортировано более 33 млн т продукции украинских аграриев в 45 стран мира. С 26 июня РФ отказывается проводить инспекции судов, следующих в украинские порты под загрузку, а порт Пивденный, участвующий в инициативе, не работает уже два месяца, так как россияне "вычеркивают" все суда, следующие к нему", сообщило министерство.