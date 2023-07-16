Срыв "зерновой инициативы" будет стоить России "огромных дипломатических издержек" – Белый дом

Отвечая на вопрос, есть ли признаки того, что президент РФ Владимир Путин готов продолжить эту инициативу, он отметил, что не может предсказать действия главы Кремля.

"Возможно, что Россия выходит из нее, возможно, ее продлят. Если на самом деле они выйдут из нее, то весь остальной мир посмотрит на это и скажет, что Россия отвернулась от того, чтобы страны Глобального Юга и Африки, Латинской Америки и Азии могли получать продовольствие, которое им нужно, по доступным ценам", – сказал он.

По мнению Салливана, подобное решение в дальнейшем будет стоить России "огромных дипломатических издержек".

"Так что это выбор, который предстоит сделать Владимиру Путину. Мы готовы к любому сценарию и плотно работаем над этим с украинцами", – добавил советник Байдена.