Срыв "зерновой инициативы" будет стоить России "огромных дипломатических издержек" – Белый дом

Отвечая на вопрос, есть ли признаки того, что президент РФ Владимир Путин готов продолжить эту инициативу, он отметил, что не может предсказать действия главы Кремля.
"Возможно, что Россия выходит из нее, возможно, ее продлят. Если на самом деле они выйдут из нее, то весь остальной мир посмотрит на это и скажет, что Россия отвернулась от того, чтобы страны Глобального Юга и Африки, Латинской Америки и Азии могли получать продовольствие, которое им нужно, по доступным ценам", – сказал он.
По мнению Салливана, подобное решение в дальнейшем будет стоить России "огромных дипломатических издержек".
"Так что это выбор, который предстоит сделать Владимиру Путину. Мы готовы к любому сценарию и плотно работаем над этим с украинцами", – добавил советник Байдена.
"Зерновое соглашение" уже несколько раз продлевали, но Россия неоднократно блокировала работу "зернового коридора", отказываясь регистрировать суда и проводить их инспекцию.
Россия угрожала, что "зерновая сделка" прекратит свое существование, если до 18 мая 2023 года РФ не получит гарантий выполнения ее требований, в том числе по аммиаку, и выступала против "расширения или бесконечного продления" соглашения. Также РФ требует подключить "Россельхозбанк" к SWIFT, возобновить поставки сельхозтехники, запчастей и сервисное обслуживание, отменить ограничения на страхование и снять запрет на доступ в порты, ссылаясь на меморандум Россия – ООН.
В итоге в мае договор продлили до 18 июля, сейчас идут переговоры о его пролонгации. За продление сделки выступают все стороны, кроме России.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил Путину продлить "зерновое соглашение" в обмен на подключение к международной системе передачи финансовых сообщений SWIFT дочерней компании "Россельхозбанка", утверждают источники агентства Reuters.
По данным Мининфраструктуры на 11 июля, с начала действия "зернового соглашения" (1 августа 2022 года) экспортировано более 33 млн т продукции украинских аграриев в 45 стран мира.
16 июля из порта Одессы утром вышло последнее судно, совершившее рейс в рамках Черноморской зерновой инициативы.