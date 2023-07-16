Порт Одессы покинуло последнее судно в рамках "зерновой сделки" – Reuters

В Мининфраструктуры Украины проинформировали 11 июля, что в порту Одессы завершается загрузка 85 тыс. т зерна для Египта Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України / Facebook

В Мининфраструктуры Украины проинформировали ранее, 11 июля, что в порту Одессы завершается загрузка 85 тыс. т зерна для Египта. Это последние два балкера, которые ожидали загрузки, указали в ведомстве. Там добавили, что в водах Турции заблокированы 29 судов для загрузки зерна из Украины.

17 июля истекает срок действия "зерновой сделки".

СМИ со ссылкой на президента Турции Реджепа Эрдогана сообщали 14 июля, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин согласился с ним по вопросу продления работы "зернового коридора".

В Кремле в ответ заявили, что РФ не делала никаких заявлений о продлении "зерновой сделки".

13 июля Путин в беседе со СМИ отметил, что Россия "может приостановить свое участие в "зерновой сделке" и "сразу же присоединится" к ней, если "все данные нам обещания будут исполнены".