Порт Одессы покинуло последнее судно в рамках "зерновой сделки" – Reuters

В Мининфраструктуры Украины проинформировали ранее, 11 июля, что в порту Одессы завершается загрузка 85 тыс. т зерна для Египта. Это последние два балкера, которые ожидали загрузки, указали в ведомстве. Там добавили, что в водах Турции заблокированы 29 судов для загрузки зерна из Украины.
17 июля истекает срок действия "зерновой сделки".
СМИ со ссылкой на президента Турции Реджепа Эрдогана сообщали 14 июля, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин согласился с ним по вопросу продления работы "зернового коридора".
В Кремле в ответ заявили, что РФ не делала никаких заявлений о продлении "зерновой сделки".
13 июля Путин в беседе со СМИ отметил, что Россия "может приостановить свое участие в "зерновой сделке" и "сразу же присоединится" к ней, если "все данные нам обещания будут исполнены".
"Зерновое соглашение" уже несколько раз продлевали, но Россия неоднократно блокировала работу "зернового коридора", отказываясь регистрировать суда и проводить их инспекцию.
Россия угрожала, что "зерновая сделка" прекратит свое существование, если до 18 мая 2023 года РФ не получит гарантий выполнения ее требований, в том числе по аммиаку, и выступала против "расширения или бесконечного продления" соглашения. Также РФ требует подключить "Россельхозбанк" к SWIFT, возобновить поставки сельхозтехники, запчастей и сервисное обслуживание, отменить ограничения на страхование и снять запрет на доступ в порты, ссылаясь на меморандум Россия – ООН.
В итоге в мае договор продлили до 18 июля, сейчас идут переговоры о его пролонгации. За продление сделки выступают все стороны, кроме России.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил Путину продлить "зерновое соглашение" в обмен на подключение к международной системе передачи финансовых сообщений SWIFT дочерней компании "Россельхозбанка", утверждают источники агентства Reuters.
По данным Мининфраструктуры на 11 июля, с начала действия "зернового соглашения" (1 августа 2022 года) экспортировано более 33 млн т продукции украинских аграриев в 45 стран мира.