СБУ официально прокомментировала взрыв на Крымском мосту

После взрыва ночью 17 июля на Крымском мосту было перекрыто автомобильное, железнодорожное и паромное движение Фото: YIGAL LEVIN / Telegram

Он напомнил, что Крымский мост на сегодняшний день является одним из главных путей военных поставок для российской армии. А нормы международного права, анализ оперативной обстановки и традиции ведения войны позволяют перерезать логистические пути врага.

"Пока же мы с интересом наблюдаем, как один из символов путинского режима в очередной раз не выдержал военной нагрузки", – сказал Дехтяренко.