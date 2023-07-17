СБУ официально прокомментировала взрыв на Крымском мосту

Он напомнил, что Крымский мост на сегодняшний день является одним из главных путей военных поставок для российской армии. А нормы международного права, анализ оперативной обстановки и традиции ведения войны позволяют перерезать логистические пути врага.
"Пока же мы с интересом наблюдаем, как один из символов путинского режима в очередной раз не выдержал военной нагрузки", – сказал Дехтяренко.
В ночь на 17 июля российские СМИ сообщили о взрывах на Крымском мосту, оккупационная "администрация" перекрыла автомобильное, железнодорожное и паромное движение. Сообщалось о гибели семейной пары из Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь в больнице.
Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявляла, что повреждение Крымского моста может быть российской провокацией, поскольку 17 июля заканчивается действие "зерновой сделки", которую еще не продлили.
Источники издания "ГОРДОН" в СБУ заявили, что атака на Крымский мост была спецоперацией Военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности Украины.