Атака на Крымский мост является спецоперацией СБУ и ВМС – источники

По словам источников, к ночному подрыву Крымского моста причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. Мост атаковали с помощью надводных дронов.

"Дойти до моста было сложно, но в конце концов это удалось сделать", – добавил собеседник издания.

Ранее глава СБУ Василий Малюк заявлял, что мост является вполне законной целью для Украины, и обещал рассказать подробности уникальных спецопераций после победы.

На ситуацию с Крымским мостом СБУ отреагировала и в соцсетях. В Telegram пресс-служба ведомства напомнила о прошлогодней атаке по мосту и перефразировала текст украинской народной песни:

"Соловейко, рідний брате,

Знову міст пішов "поспати"

Та раз… Два!"

Контекст:

В ночь на 17 июля российские СМИ сообщили о взрывах на Крымском мосту, оккупационная "администрация" перекрыла автомобильное, железнодорожное и паромное движение. Сообщалось о гибели семейной пары из Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь в больнице.

Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявляла, что повреждение Крымского моста может быть российской провокацией, поскольку 17 июля заканчивается действие "зерновой сделки", которую еще не продлили.