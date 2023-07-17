"Крымский мост – конструкция излишняя". В ГУР прокомментировали ситуацию на мосту между РФ и Крымом. Фото, видео

Юсов о Крымском мосте: Весь мир видит многокилометровые пробки и нарушение мостовых конструкций Фото: mediacenter.org.ua

"Сейчас весь мир видит многокилометровые пробки и нарушение мостовых конструкций. Что касается причин этого – мы не комментируем. Можно лишь процитировать слова руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что "Крымский мост – конструкция там излишняя", – заявил Юсов.

Он также отметил, что из-за разрушения секции моста у россиян возникнут проблемы с логистикой.

"Поскольку остров используется россиянами как большой логистический хаб для перемещения сил и средств в глубь территории Украины. Конечно, любые логистические проблемы – это дополнительные осложнения для оккупантов, которые создают потенциальные перевесы для украинских сил обороны", – отметил Юсов.

В ночь на 17 июля российские СМИ сообщили о новых взрывах на Крымском мосту, оккупационная "администрация" перекрыла автомобильное, железнодорожное и паромное движение. Сообщалось о гибели семейной пары из Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь в больнице.

По данным Telegram-каналов Mash и Baza, один из пролетов разрушен, еще один значительно поврежден. Они публикуют фото и видео последствий взрывов. В то же время в минтрансе РФ заверяли, что повреждено только дорожное полотно, "информация о повреждении опор не подтверждается".