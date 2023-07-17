"Крымский мост – конструкция излишняя". В ГУР прокомментировали ситуацию на мосту между РФ и Крымом. Фото, видео

"Сейчас весь мир видит многокилометровые пробки и нарушение мостовых конструкций. Что касается причин этого – мы не комментируем. Можно лишь процитировать слова руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что "Крымский мост – конструкция там излишняя", – заявил Юсов.
Он также отметил, что из-за разрушения секции моста у россиян возникнут проблемы с логистикой.
"Поскольку остров используется россиянами как большой логистический хаб для перемещения сил и средств в глубь территории Украины. Конечно, любые логистические проблемы – это дополнительные осложнения для оккупантов, которые создают потенциальные перевесы для украинских сил обороны", – отметил Юсов.
В ночь на 17 июля российские СМИ сообщили о новых взрывах на Крымском мосту, оккупационная "администрация" перекрыла автомобильное, железнодорожное и паромное движение. Сообщалось о гибели семейной пары из Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь в больнице.
По данным Telegram-каналов Mash и Baza, один из пролетов разрушен, еще один значительно поврежден. Они публикуют фото и видео последствий взрывов. В то же время в минтрансе РФ заверяли, что повреждено только дорожное полотно, "информация о повреждении опор не подтверждается".
Мост через Керченский пролив, который соединяет Крым и Россию, РФ начала строить сразу после оккупации в 2015 году. Украинские власти назвали мост угрозой национальной безопасности и законной целью.
В октябре 2022 года на Крымском мосту произошли взрыв и пожар. Было повреждено железнодорожное полотно моста и разрушено несколько пролетов его автомобильной части. В РФ утверждали, что взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом.
Следком РФ заявил о трех погибших в результате взрыва и возбудил уголовное дело. По версии российского "следствия", все погибшие – пассажиры легкового автомобиля, оказавшегося рядом с взорвавшимся грузовиком. Собственник – это якобы житель Краснодарского края.
Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин обвинил в подрыве Крымского моста спецслужбы Украины. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин говорил, что причастны "граждане России и зарубежных государств, которые помогали в подготовке этого теракта".
Минобороны Украины, комментируя разрушение моста, напомнило о российском крейсере "Москва", который потопили ВСУ. Служба безопасности Украины отреагировала стихами о том, что в Крыму "соловей СБУ зустрічає". "Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "бавовні" будем комментировать после нашей окончательной победы", – сказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.
В мае 2023 года российские оккупанты объявили о возобновлении движения по железнодорожной части Крымского моста.
В июле Минобороны Украины признало, что "первый удар по Крымскому мосту" был нанесен Украиной, "чтобы сломать россиянам логистику".