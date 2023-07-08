Минобороны впервые признало подрыв Крымского моста украинской операцией

В октябре 2022 года на Крымском мосту произошли взрыв и пожар Фото: ЕРА

Маляр перечислила важные этапы противостояния украинской армии оккупантам РФ, среди которых – освобождение Киевской и почти всей Харьковской области, уничтожение флагмана российского флота крейсера "Москва", возвращение Херсона, получение от союзников современного западного оружия и другие.

"273 дня, как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы сломать россиянам логистику", – написала она.

Ранее представители власти, комментируя факт взрыва и пожара на мосту, не подтверждали причастность к этому Украины. Президент Владимир Зеленский объяснял взрыв на мосту конфликтом между российскими военными и спецслужбами. "Мы этого точно не заказывали", – говорил Зеленский.

Однако 26 мая глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью журналисту Дмитрию Комарову подчеркнул, что атаковать мост позволяло действующее законодательство и обычаи войны.

"С учетом того, что это был логистический путь, который мы были обязаны врагу перерезать, определенные такие меры осуществлялись", – сказал он.