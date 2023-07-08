Минобороны впервые признало подрыв Крымского моста украинской операцией

Маляр перечислила важные этапы противостояния украинской армии оккупантам РФ, среди которых – освобождение Киевской и почти всей Харьковской области, уничтожение флагмана российского флота крейсера "Москва", возвращение Херсона, получение от союзников современного западного оружия и другие.
"273 дня, как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы сломать россиянам логистику", – написала она.
Ранее представители власти, комментируя факт взрыва и пожара на мосту, не подтверждали причастность к этому Украины. Президент Владимир Зеленский объяснял взрыв на мосту конфликтом между российскими военными и спецслужбами. "Мы этого точно не заказывали", – говорил Зеленский.
Однако 26 мая глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью журналисту Дмитрию Комарову подчеркнул, что атаковать мост позволяло действующее законодательство и обычаи войны.
"С учетом того, что это был логистический путь, который мы были обязаны врагу перерезать, определенные такие меры осуществлялись", – сказал он.
Мост через Керченский пролив, который соединяет Крым и Россию, РФ начала строить сразу после оккупации в 2015 году. Украинские власти назвали мост угрозой национальной безопасности и законной целью.
В октябре 2022 года на Крымском мосту произошли взрыв и пожар. Было повреждено железнодорожное полотно моста и разрушено несколько пролетов его автомобильной части. В РФ утверждали, что взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом.
Следком РФ заявил о трех погибших в результате взрыва и возбудил уголовное дело. По версии российского "следствия", все погибшие – пассажиры легкового автомобиля, оказавшегося рядом с взорвавшимся грузовиком. Собственник – это якобы житель Краснодарского края.
Президент РФ Владимир Путин обвинил в подрыве Крымского моста спецслужбы Украины. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин говорил, что причастны "граждане России и зарубежных государств, которые помогали в подготовке этого теракта".
Минобороны Украины, комментируя разрушение моста, напомнило о российском крейсере "Москва", который потопили ВСУ. Служба безопасности Украины отреагировала стихами о том, что в Крыму "соловей СБУ зустрічає". "Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "бавовні" будем комментировать после нашей окончательной победы", – сказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.
В мае 2023 года российские оккупанты объявили о возобновлении движения по железнодорожной части Крымского моста.