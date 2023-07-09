Движение по Крымскому мосту остановлено, оккупационные власти заявили о попытке ракетной атаки

"По нашей информации, это связано с попыткой ВСУ атаковать его часть в районе Керчи", – пишет канал.

"Глава" оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил в Telegram, что в районе Керчи российская противовоздушная оборона сбила крылатую ракету.

Mash опубликовал видео, как утверждается, работы ПВО оккупантов.

Контекст:

Мост через Керченский пролив, который соединяет Крым и Россию, РФ начала строить сразу после оккупации в 2015 году. Украинские власти назвали мост угрозой национальной безопасности и законной целью.

В октябре 2022 года на Крымском мосту произошли взрыв и пожар. Было повреждено железнодорожное полотно моста и разрушено несколько пролетов его автомобильной части. В РФ утверждали, что взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом.

Следком РФ заявил о трех погибших в результате взрыва и возбудил уголовное дело. По версии российского "следствия", все погибшие – пассажиры легкового автомобиля, оказавшегося рядом с взорвавшимся грузовиком. Собственник – это якобы житель Краснодарского края.

Президент РФ Владимир Путин обвинил в подрыве Крымского моста спецслужбы Украины. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин говорил, что причастны "граждане России и зарубежных государств, которые помогали в подготовке этого теракта".

Минобороны Украины, комментируя разрушение моста, напомнило о российском крейсере "Москва", который потопили ВСУ. Служба безопасности Украины отреагировала стихами о том, что в Крыму "соловей СБУ зустрічає". "Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "бавовні" будем комментировать после нашей окончательной победы", – сказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

В мае 2023 года российские оккупанты объявили о возобновлении движения по железнодорожной части Крымского моста.