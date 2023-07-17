Россия остановила движение по Крымскому мосту из-за "чрезвычайного происшествия", СМИ пишут, что после взрывов рухнул пролет

Российские СМИ пишут, что упал пролет моста, в минтрансе РФ это отрицают Фото: depositphotos.com (архив)

"На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное событие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы", – написал Аксенов.

По словам Аксенова, сейчас "принимаются меры по возобновлению ситуации". Он призвал россиян воздержаться от использования моста и выбирать альтернативные маршруты.

Российское пропагандистское агентство ТАСС сообщило, что движение поездов по мосту также приостановлено. Кроме того, не действует паромное сообщение.

Аксенов заверил, что движение железнодорожного транспорта будет возобновлено до 9.00.

На въезде на мост со стороны Краснодарского края РФ образовалась многокилометровая пробка, сообщает пропагандистское агентство "РИА Новости".

По данным ряда российских СМИ, в частности канала Baza, в ночь на 17 июля жители Крыма слышали звуки взрывов в районе моста, после чего на двух его пролетах исчезло освещение. Также после взрывов над мостом был замечен густой дым.

Baza пишет также, что в результате взрывов упал по меньшей мере один из пролетов моста, есть погибшие и травмированные.

В частности, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утверждает, что в результате взрыва пострадала машина, где находилась семья из его региона. Семейная пара погибла, девочка была доставлена в больницу.

В то же время минтранс РФ заявляет, что на мосту только повреждено дорожное полотно, сообщает "РИА Новости".

"Конструкции пролетов Крымского моста находятся на своих опорах, информация о повреждениях опор не подтверждается", – пишет агентство.