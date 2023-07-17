Россия остановила движение по Крымскому мосту из-за "чрезвычайного происшествия", СМИ пишут, что после взрывов рухнул пролет

"На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное событие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы", – написал Аксенов.
По словам Аксенова, сейчас "принимаются меры по возобновлению ситуации". Он призвал россиян воздержаться от использования моста и выбирать альтернативные маршруты.
Российское пропагандистское агентство ТАСС сообщило, что движение поездов по мосту также приостановлено. Кроме того, не действует паромное сообщение.
Аксенов заверил, что движение железнодорожного транспорта будет возобновлено до 9.00.
На въезде на мост со стороны Краснодарского края РФ образовалась многокилометровая пробка, сообщает пропагандистское агентство "РИА Новости".
По данным ряда российских СМИ, в частности канала Baza, в ночь на 17 июля жители Крыма слышали звуки взрывов в районе моста, после чего на двух его пролетах исчезло освещение. Также после взрывов над мостом был замечен густой дым.
Baza пишет также, что в результате взрывов упал по меньшей мере один из пролетов моста, есть погибшие и травмированные.
В частности, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утверждает, что в результате взрыва пострадала машина, где находилась семья из его региона. Семейная пара погибла, девочка была доставлена в больницу.
В то же время минтранс РФ заявляет, что на мосту только повреждено дорожное полотно, сообщает "РИА Новости".
"Конструкции пролетов Крымского моста находятся на своих опорах, информация о повреждениях опор не подтверждается", – пишет агентство.
Мост через Керченский пролив, который соединяет Крым и Россию, РФ начала строить сразу после оккупации в 2015 году. Украинские власти назвали мост угрозой национальной безопасности и законной целью.
В октябре 2022 года на Крымском мосту произошли взрыв и пожар. Было повреждено железнодорожное полотно моста и разрушено несколько пролетов его автомобильной части. В РФ утверждали, что взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом.
Следком РФ заявил о трех погибших в результате взрыва и возбудил уголовное дело. По версии российского "следствия", все погибшие – пассажиры легкового автомобиля, оказавшегося рядом с взорвавшимся грузовиком. Собственник – это якобы житель Краснодарского края.
Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин обвинил в подрыве Крымского моста спецслужбы Украины. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин говорил, что причастны "граждане России и зарубежных государств, которые помогали в подготовке этого теракта".
Минобороны Украины, комментируя разрушение моста, напомнило о российском крейсере "Москва", который потопили ВСУ. Служба безопасности Украины отреагировала стихами о том, что в Крыму "соловей СБУ зустрічає". "Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "бавовні" будем комментировать после нашей окончательной победы", – сказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.
В мае 2023 года российские оккупанты объявили о возобновлении движения по железнодорожной части Крымского моста.
В июле Минобороны Украины признало, что "первый удар по Крымскому мосту" был нанесен Украиной, "чтобы сломать россиянам логистику".