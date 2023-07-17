Взрывы на Крымском мосту могут быть провокацией РФ в связи с окончанием срока "зерновой сделки" – Гуменюк

В ночь на 17 июля российские СМИ сообщили о взрывах на Крымском мосту Фото: Mash / Telegram

"При тех беспрецедентных мерах безопасности, которые принимались длительное время россиянами вокруг Крымского моста, они, вполне вероятно, контролировали всю эту ситуацию и дальше разворачивается она по запрограммированному ими же сценарию", – говорит она.

Спикер добавила, что рекомендации оккупационных властей ехать населению в объезд через оккупированные части Запорожской и Донецкой областей могут быть направлены на то, чтобы увеличить количество людей в этих регионах и обвинить силы обороны в нарушении правил ведения войны во время контрнаступления.