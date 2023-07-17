Взрывы на Крымском мосту могут быть провокацией РФ в связи с окончанием срока "зерновой сделки" – Гуменюк

"При тех беспрецедентных мерах безопасности, которые принимались длительное время россиянами вокруг Крымского моста, они, вполне вероятно, контролировали всю эту ситуацию и дальше разворачивается она по запрограммированному ими же сценарию", – говорит она.
Спикер добавила, что рекомендации оккупационных властей ехать населению в объезд через оккупированные части Запорожской и Донецкой областей могут быть направлены на то, чтобы увеличить количество людей в этих регионах и обвинить силы обороны в нарушении правил ведения войны во время контрнаступления.
В ночь на 17 июля российские СМИ сообщили о взрывах на Крымском мосту, оккупационная "администрация" перекрыла автомобильное, железнодорожное и паромное движение. Сообщалось о гибели семейной пары из Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь в больнице.
Это уже второй подобный инцидент на мосту. В октябре 2022 года на нем произошли взрыв и пожар. Было повреждено железнодорожное полотно моста и разрушено несколько пролетов его автомобильной части. В РФ утверждали, что взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом.
Следком РФ тогда заявил о трех погибших в результате взрыва и возбудил уголовное дело. Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин обвинил в подрыве Крымского моста спецслужбы Украины.
В июле Минобороны Украины признало, что "первый удар по Крымскому мосту" был нанесен Украиной, "чтобы сломать россиянам логистику".