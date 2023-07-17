Взрывы на Крымском мосту. Появились фото и видео последствий

Пророссийский блогер Александр Талипов писал о двух взрывах на мосту – в 3.04 и в 3.20.

Mash отмечает, что была повреждена 145-я опора моста.

Российские Telegram-каналы активно публикуют фото и видео с места происшествия. Например, Shot опубликовал видео первых минут после взрывов на мосту.

Видео повреждений опубликовал и канал "Крым 24".

Военный аналитик, офицер запаса Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Игаль Левин опубликовал видео, на котором, предположительно, заснят момент атаки на мост. Он же обнародовал несколько фото с места событий.

Контекст:

В ночь на 17 июля российские СМИ сообщили о взрывах на Крымском мосту, оккупационная "администрация" перекрыла автомобильное, железнодорожное и паромное движение. Сообщалось о гибели семейной пары из Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь в больнице.

Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявляла, что повреждение Крымского моста может быть российской провокацией, поскольку 17 июля заканчивается действие "зерновой сделки", которую еще не продлили.

Источники издания "ГОРДОН" в СБУ заявили, что атака на Крымский мост была спецоперацией Военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности Украины.