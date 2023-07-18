Силы обороны Украины не дали оккупантам восстановить позиции на шахтерском направлении. На востоке продолжаются тяжелые бои – Генштаб ВСУ

"На купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Противник нанес авиационный удар в районе Кисловки [Харьковской области]. На лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного и Северска Донецкой области", – сказано в сводке.
На авдеевском направлении противник также не предпринимал атакующих действий, при этом нанес авиаудар в районе Авдеевки Донецкой области, сообщили украинские военные.
На бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника украинские защитники успешно отбили атаки в районе Богдановки Донецкой области. В Генштабе ВСУ сообщили также, что оккупанты нанесли авиационные удары возле Курдюмовки, Озаряновки, Дружбы, Белой Горы и Александро-Шультино Донецкой области.
На марьинском направлении силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области, добавили в Генштабе.
"На шахтерском направлении, в районах Ровнополя Донецкой области и Новодаровки Запорожской области, противник предпринял неудачные попытки восстановления утраченного положения. Нанес авиационные удары в районах Великой Новоселки, Макаровки и Ровнополя Донецкой области", – говорится в сообщении.
На запорожском и херсонском направлениях противник сосредоточил основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения украинских войск, нанес авиаудары в районах Малой Токмачки, Новоданиловки, Орехова и Пятихаток Запорожской области.
"В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение из артиллерии, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", – подытожили в Генштабе ВСУ.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили 210 км² территорий, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр утром 17 июля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 18 июля 2023 года, составили около 239 010 военных убитыми, 8051 боевая бронированная машина, 4119 танков, 315 самолетов, 310 вертолетов и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.