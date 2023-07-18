Силы обороны Украины не дали оккупантам восстановить позиции на шахтерском направлении. На востоке продолжаются тяжелые бои – Генштаб ВСУ

"На купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Противник нанес авиационный удар в районе Кисловки [Харьковской области]. На лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного и Северска Донецкой области", – сказано в сводке.

На авдеевском направлении противник также не предпринимал атакующих действий, при этом нанес авиаудар в районе Авдеевки Донецкой области, сообщили украинские военные.

На бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника украинские защитники успешно отбили атаки в районе Богдановки Донецкой области. В Генштабе ВСУ сообщили также, что оккупанты нанесли авиационные удары возле Курдюмовки, Озаряновки, Дружбы, Белой Горы и Александро-Шультино Донецкой области.

На марьинском направлении силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области, добавили в Генштабе.

"На шахтерском направлении, в районах Ровнополя Донецкой области и Новодаровки Запорожской области, противник предпринял неудачные попытки восстановления утраченного положения. Нанес авиационные удары в районах Великой Новоселки, Макаровки и Ровнополя Донецкой области", – говорится в сообщении.

На запорожском и херсонском направлениях противник сосредоточил основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения украинских войск, нанес авиаудары в районах Малой Токмачки, Новоданиловки, Орехова и Пятихаток Запорожской области.

"В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение из артиллерии, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", – подытожили в Генштабе ВСУ.