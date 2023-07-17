В Новой Каховке оккупанты безжалостно выгоняют местных жителей из домов и сами селятся туда. В регионе отключили мобильную связь – Генштаб ВСУ

"Таким образом они пытаются сделать невозможными фиксацию и обнародование преступлений российских войск", – сказано в сводке.

В Генштабе ВСУ отмечают, что российские оккупанты "безжалостно и массово" выселяют на улицу из собственных домов всех местных жителей вместе с детьми, проживающих вдоль берега Днепра в Новой Каховке.

"Жилье мирных граждан Украины занимают военные подразделения захватчиков", – говорится в сообщении.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.

В апреле в Генштабе ВСУ сообщали, что оккупанты принуждают жителей Запорожской и Херсонской областей получать российские паспорта, а также запугивают их и ограничивают в передвижении.