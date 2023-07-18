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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские войска имеют успех в контрнаступлении на двух направлениях на юге – Генштаб

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Украинские войска продолжают контрнаступление
Украинские войска продолжают контрнаступление
Фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада / Facebook (иллюстративное)

На направлениях Малая Токмачка – Новопокровка и Великая Новоселка – Урожайное силы обороны имели успех в контрнаступлении. Об этом заявил 18 июля спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, сообщает Military Media Center.

Сейчас, по его словам, украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах.

Он также отметил, что на бахмутском направлении украинские военные продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут.

"Противник оказывает мощное сопротивление, продолжаются тяжелые бои", – подчеркнул спикер.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сегодня сообщил также, что оккупанты направляют резервы на бахмутское направление, пытаясь остановить продвижение сил обороны.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. 

За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили 210 км² территорий, сообщили в Минобороны 17 июля.

Теги: Генштаб ВСУ, Запорожская область, война России против Украины, Андрей Ковалев, контрнаступление
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