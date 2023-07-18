Сырский о восточном фронте: Ситуация сложная, но контролируемая

По его словам, силы обороны продолжают выполнять поставленные задачи и держат оборону.

"Ситуация сложная, но контролируемая. Враг перебрасывает резервы на бахмутское направление, пытаясь остановить наше продвижение", – написал он.

О том, что оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на купянском, а также лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях, в утренней сводке сообщил Генштаб ВСУ. По его данным, за прошедшие сутки произошло 36 боев.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.

За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили 210 км² территорий, сообщили в Минобороны 17 июля.