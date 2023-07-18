Маляр о ситуации на юге Украины: Разминировать быстрее невозможно, у оккупантов преимущество в количестве людей

Маляр рассказала о ситуации с минированием на юге Украины Скриншот: Телеканал Рада / YouTube

По ее словам, ключевое, что нужно для успешного контрнаступления, – преимущество в вооружении. В настоящее время у оккупантов есть преимущество в количестве вооружений и людей, отметила замминистра. Россияне понимали, что контрнаступление сил обороны Украины рано или поздно начнется, поэтому готовились и укреплялись, сказала она.

"Россия готовилась к такой войне 30 лет, ресурсов у них много, они могут себе это позволить. Надо понимать, что наши войска прорываются через заминированные участки и мощное сопротивление противника, это замедляет", – сказала Маляр.

Она добавила, что сейчас украинские защитники сокращают оборонный потенциал российских оккупантов.

"У Украины не будет больше людей, чем у РФ, разминировать скорее невозможно, есть технические особенности и правила", – объяснила Маляр.