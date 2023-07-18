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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Маляр о ситуации на юге Украины: Разминировать быстрее невозможно, у оккупантов преимущество в количестве людей

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Маляр рассказала о ситуации с минированием на юге Украины
Маляр рассказала о ситуации с минированием на юге Украины
Скриншот: Телеканал Рада / YouTube

Разминировать территории на юге Украины быстрее невозможно из-за технических моментов. Поэтому наступление Вооруженных сил Украины замедляется, рассказала замминистра обороны Украины Анны Маляр в эфире телемарафона, который транслировал канал "Рада".

По ее словам, ключевое, что нужно для успешного контрнаступления, – преимущество в вооружении. В настоящее время у оккупантов есть преимущество в количестве вооружений и людей, отметила замминистра. Россияне понимали, что контрнаступление сил обороны Украины рано или поздно начнется, поэтому готовились и укреплялись, сказала она.

"Россия готовилась к такой войне 30 лет, ресурсов у них много, они могут себе это позволить. Надо понимать, что наши войска прорываются через заминированные участки и мощное сопротивление противника, это замедляет", – сказала Маляр.

Она добавила, что сейчас украинские защитники сокращают оборонный потенциал российских оккупантов.

"У Украины не будет больше людей, чем у РФ, разминировать скорее невозможно, есть технические особенности и правила", – объяснила Маляр.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.

За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили 210 км² территорий, сообщили в Минобороны 17 июля.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: минирование, Анна Маляр, война России против Украины, контрнаступление
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