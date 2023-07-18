Маляр о ситуации на юге Украины: Разминировать быстрее невозможно, у оккупантов преимущество в количестве людей

По ее словам, ключевое, что нужно для успешного контрнаступления, – преимущество в вооружении. В настоящее время у оккупантов есть преимущество в количестве вооружений и людей, отметила замминистра. Россияне понимали, что контрнаступление сил обороны Украины рано или поздно начнется, поэтому готовились и укреплялись, сказала она.
"Россия готовилась к такой войне 30 лет, ресурсов у них много, они могут себе это позволить. Надо понимать, что наши войска прорываются через заминированные участки и мощное сопротивление противника, это замедляет", – сказала Маляр.
Она добавила, что сейчас украинские защитники сокращают оборонный потенциал российских оккупантов.
"У Украины не будет больше людей, чем у РФ, разминировать скорее невозможно, есть технические особенности и правила", – объяснила Маляр.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили 210 км² территорий, сообщили в Минобороны 17 июля.