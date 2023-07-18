Сырский о контрнаступлении Украины: Мы хотели бы получить очень быстрые результаты, но это практически невозможно

У Украины в войне против РФ есть одно неоспоримое преимущество, отметил Сырский Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

По его словам, у оккупантов много опорных пунктов.

Поэтому, продолжил Сырский, "наше продвижение действительно идет не так быстро, как хотелось бы", – "мы хотели бы получить очень быстрые результаты, но в реальности это практически невозможно".

Но, как указал командующий Сухопутными войсками ВСУ, у Украины все же есть одно неоспоримое преимущество – "единство нашего военного руководства и доверие солдат друг к другу – это сильная сторона нашей армии".