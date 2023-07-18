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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сырский о контрнаступлении Украины: Мы хотели бы получить очень быстрые результаты, но это практически невозможно

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У Украины в войне против РФ есть одно неоспоримое преимущество, отметил Сырский
У Украины в войне против РФ есть одно неоспоримое преимущество, отметил Сырский
Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Продвижение сил обороны Украины в ходе контрнаступления на нескольких фронтах идет медленнее, чем хотелось бы, на востоке и на юге страны российские оккупанты построили оборонительные сооружения и заминировали территорию. Об этом в интервью BBC, опубликованном 18 июля, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

По его словам, у оккупантов много опорных пунктов.

Поэтому, продолжил Сырский, "наше продвижение действительно идет не так быстро, как хотелось бы", – "мы хотели бы получить очень быстрые результаты, но в реальности это практически невозможно".

Но, как указал командующий Сухопутными войсками ВСУ, у Украины все же есть одно неоспоримое преимущество – "единство нашего военного руководства и доверие солдат друг к другу – это сильная сторона нашей армии".

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. 

За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили 210 км² территорий, сообщили в Минобороны 17 июля.

Теги: ВСУ, война России против Украины, интервью, Александр Сырский, российские оккупанты, контрнаступление, силы обороны Украины
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