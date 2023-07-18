Сырский о контрнаступлении Украины: Мы хотели бы получить очень быстрые результаты, но это практически невозможно

По его словам, у оккупантов много опорных пунктов.
Поэтому, продолжил Сырский, "наше продвижение действительно идет не так быстро, как хотелось бы", – "мы хотели бы получить очень быстрые результаты, но в реальности это практически невозможно".
Но, как указал командующий Сухопутными войсками ВСУ, у Украины все же есть одно неоспоримое преимущество – "единство нашего военного руководства и доверие солдат друг к другу – это сильная сторона нашей армии".
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили 210 км² территорий, сообщили в Минобороны 17 июля.