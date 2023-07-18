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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За неделю на фронте и Россия. и Украина добились "незначительного продвижения" – британская разведка

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Украинские военные продолжают контрнаступление, но, по оценке британской разведки, еще не прорвали основные линии обороны оккупантов
Украинские военные продолжают контрнаступление, но, по оценке британской разведки, еще не прорвали основные линии обороны оккупантов
Фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада / Facebook

В течение последней недели в Украине боевые действия продолжались на нескольких участках фронта, и обе стороны "добились незначительного продвижения на разных участках". Об этом говорится в сводке британской разведки, которую 18 июля опубликовало в Twitter министерство обороны Великобритании.

По информации разведки, на северо-востоке российские войска попытались продвинуться на запад через леса к западу от Кременной.

Украина же "продолжает прилагать значительные усилия", чтобы освободить Бахмут. Здесь, по оценке Великобритании, "российские силы, вероятно, слабы, но пока держатся".

Южнее в Донецкой области, особенно в районе Авдеевки, российские силы продолжают предпринимать локальные атаки, но без особого успеха.

На юге Украина продолжает атаковать как минимум на двух направлениях, но вряд ли еще прорвала основные линии обороны России, отмечается в сводке. Разведчики предполагают, что россияне в этом районе ввели режим нормирования снарядов для артиллерии, "пытаясь сохранить ее критическую способность вести огонь с закрытых позиций".

"В Херсонской области Украина удерживает небольшой плацдарм на левом берегу Днепра возле разрушенного Антоновского моста, что является дополнительной проблемой для российских командиров, которые, вероятно, обеспокоены уязвимостью своего юго-западного фланга", – добавили в сводке.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. 

За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили 210 км² территорий, сообщили в Минобороны 17 июля.

Теги: Великобритания, Донецкая область, Херсонская область, разведка, Авдеевка, мост, война России против Украины, Бахмут, Кременная, контрнаступление
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