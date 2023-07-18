За неделю на фронте и Россия. и Украина добились "незначительного продвижения" – британская разведка

Украинские военные продолжают контрнаступление, но, по оценке британской разведки, еще не прорвали основные линии обороны оккупантов Фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада / Facebook

По информации разведки, на северо-востоке российские войска попытались продвинуться на запад через леса к западу от Кременной.

Украина же "продолжает прилагать значительные усилия", чтобы освободить Бахмут. Здесь, по оценке Великобритании, "российские силы, вероятно, слабы, но пока держатся".

Южнее в Донецкой области, особенно в районе Авдеевки, российские силы продолжают предпринимать локальные атаки, но без особого успеха.

На юге Украина продолжает атаковать как минимум на двух направлениях, но вряд ли еще прорвала основные линии обороны России, отмечается в сводке. Разведчики предполагают, что россияне в этом районе ввели режим нормирования снарядов для артиллерии, "пытаясь сохранить ее критическую способность вести огонь с закрытых позиций".

"В Херсонской области Украина удерживает небольшой плацдарм на левом берегу Днепра возле разрушенного Антоновского моста, что является дополнительной проблемой для российских командиров, которые, вероятно, обеспокоены уязвимостью своего юго-западного фланга", – добавили в сводке.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 18 July 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/y0aBnduf3I



* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/R14GoWwRdg — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) July 18, 2023