За неделю на фронте и Россия. и Украина добились "незначительного продвижения" – британская разведка

По информации разведки, на северо-востоке российские войска попытались продвинуться на запад через леса к западу от Кременной.
Украина же "продолжает прилагать значительные усилия", чтобы освободить Бахмут. Здесь, по оценке Великобритании, "российские силы, вероятно, слабы, но пока держатся".
Южнее в Донецкой области, особенно в районе Авдеевки, российские силы продолжают предпринимать локальные атаки, но без особого успеха.
На юге Украина продолжает атаковать как минимум на двух направлениях, но вряд ли еще прорвала основные линии обороны России, отмечается в сводке. Разведчики предполагают, что россияне в этом районе ввели режим нормирования снарядов для артиллерии, "пытаясь сохранить ее критическую способность вести огонь с закрытых позиций".
"В Херсонской области Украина удерживает небольшой плацдарм на левом берегу Днепра возле разрушенного Антоновского моста, что является дополнительной проблемой для российских командиров, которые, вероятно, обеспокоены уязвимостью своего юго-западного фланга", – добавили в сводке.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 18 July 2023.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) July 18, 2023
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Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили 210 км² территорий, сообщили в Минобороны 17 июля.