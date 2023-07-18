Минобороны Украины: Наступление врага на купянском направлении пока безуспешно. Инициатива уже на нашей стороне

"Наступление врага на купянском направлении пока безуспешно. Бои продолжаются, но инициатива уже на нашей стороне, – написала она. – На южном фланге вокруг Бахмута [Донецкой области] сегодня, как и во все предыдущие дни, было продвижение наших войск. На северном фланге сегодня продолжались бои. Враг пытается вернуть утраченные позиции. Нашим бойцам приходится иметь дело с плотным минированием и интенсивным вражеским огнем".

Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил 17 июля, что российские оккупанты сосредоточили очень мощную группировку на лимано-купянском направлении – более 100 тыс. личного состава. По его словам, на вооружении этой группировки оккупантов есть более 900 танков и 555 артсистем, а также 370 реактивных систем залпового огня.

О том, что оккупанты перешли в наступление на купянском направлении, 17 июля сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Он подчеркнул, что россияне хотят "разгромить наши войска в районе Купянска и продолжить наступление в глубину наших боевых порядков".