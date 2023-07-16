Минобороны Украины: На востоке ситуация обострилась. Враг два дня подряд наступает на купянском направлении, ВСУ продвигаются на южном фланге вокруг Бахмута

"Враг два дня подряд активно наступает на купянском направлении в Харьковской области. Мы – в обороне", – написала Маляр.
В то же время на бахмутском направлении украинские военные "движутся постепенно вперед", добавила замминистра.
"На южном фланге вокруг Бахмута ежедневно есть продвижение. На северном фланге пытаемся удержать занятые позиции, враг атакует. В самом Бахмуте мы обстреливаем врага, враг – нас", – рассказала Маляр.
По ее словам, на авдеевском и марьинском направлениях оккупанты продолжают наступательные действия.
"Наши защитники продолжают их эффективно сдерживать. Продолжаются горячие бои без изменения положений", – подчеркнула Маляр.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Украинские военные за две недели наступательных действий освободили восемь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях, сообщили в оборонном ведомстве 19 июня. Через неделю в Минобороны проинформировали об освобождении девятого населенного пункта – Ровнополя Донецкой области.
В Генштабе ВСУ 10 июля сообщили, что на мелитопольском и бердянском направлениях украинские подразделения продвинулись на 8,6 км и освободили от российских захватчиков 169 км². На бахмутском направлении украинские воины освободили от российских захватчиков 24 км² с момента начала контрнаступления.
Украина близка к крупному успеху на фронте, заявили в разведке Эстонии 14 июля.