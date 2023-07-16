Минобороны Украины: На востоке ситуация обострилась. Враг два дня подряд наступает на купянском направлении, ВСУ продвигаются на южном фланге вокруг Бахмута

"Враг два дня подряд активно наступает на купянском направлении в Харьковской области. Мы – в обороне", – написала Маляр.

В то же время на бахмутском направлении украинские военные "движутся постепенно вперед", добавила замминистра.

"На южном фланге вокруг Бахмута ежедневно есть продвижение. На северном фланге пытаемся удержать занятые позиции, враг атакует. В самом Бахмуте мы обстреливаем врага, враг – нас", – рассказала Маляр.

По ее словам, на авдеевском и марьинском направлениях оккупанты продолжают наступательные действия.

"Наши защитники продолжают их эффективно сдерживать. Продолжаются горячие бои без изменения положений", – подчеркнула Маляр.