Путин о задачах в войне против Украины: Это я скажу отдельно, когда камеры будут выключены

Он спросил Путина, какими он видит дальнейшие задачи "специальной военной операции", как власти страны-оккупанта РФ называют войну против Украины.

"Это я вам скажу отдельно, когда камеры будут выключены", – ответил российский президент.

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Позднее власти РФ формулировали и другие "причины" вторжения.

В частности, Путин 1 сентября заявил, что якобы "на территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране". Якобы поэтому оккупантам пришлось "защищать" и Донбасс, и саму Россию.

Затем появилась версия о необходимости "десатанизации" Украины. 22 декабря Путин заявил, что РФ начала войну, чтобы "закончить войну".

В феврале 2023 года Путин сказал, что "главная задача – сохранить Россию".