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Путин о задачах в войне против Украины: Это я скажу отдельно, когда камеры будут выключены

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Путин называл разные цели войны против Украины
Путин называл разные цели войны против Украины
Фото: kremlin.ru

Президент страны-оккупанта РФ Владимир Путин заявил в телеинтервью, что все попытки сил обороны Украины прорвать оборону российских оккупантов в ходе контрнаступления якобы "не увенчались успехом". Отрывок из интервью 16 июля опубликовал в Telegram политический обозреватель пропагандистской ВГТРК Павел Зарубин.

Он спросил Путина, какими он видит дальнейшие задачи "специальной военной операции", как власти страны-оккупанта РФ называют войну против Украины.

"Это я вам скажу отдельно, когда камеры будут выключены", – ответил российский президент.

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Позднее власти РФ формулировали и другие "причины" вторжения.

В частности, Путин 1 сентября заявил, что якобы "на территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране". Якобы поэтому оккупантам пришлось "защищать" и Донбасс, и саму Россию.

Затем появилась версия о необходимости "десатанизации" Украины. 22 декабря Путин заявил, что РФ начала войну, чтобы "закончить войну".

В феврале 2023 года Путин сказал, что "главная задача – сохранить Россию".

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям, были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.

Президент Владимир Зеленский рассказал в интервью, опубликованном 21 июня, что контрнаступление украинских войск продвигается медленнее, чем хотелось бы, но власти страны оценивают его ход положительно.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в конце июня сказал, что его раздражают заявления о якобы "медленном" контрнаступлении Украины. "Это не шоу. Каждый день, каждый метр дается кровью… Без полного обеспечения эти планы вообще неосуществимы", – подчеркнул он.

Украина близка к крупному успеху на фронте, заявили в разведке Эстонии 14 июля.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, российская пропаганда, война России против Украины, президент, интервью, контрнаступление
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