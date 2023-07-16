Путин о задачах в войне против Украины: Это я скажу отдельно, когда камеры будут выключены

Он спросил Путина, какими он видит дальнейшие задачи "специальной военной операции", как власти страны-оккупанта РФ называют войну против Украины.
"Это я вам скажу отдельно, когда камеры будут выключены", – ответил российский президент.
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Позднее власти РФ формулировали и другие "причины" вторжения.
В частности, Путин 1 сентября заявил, что якобы "на территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране". Якобы поэтому оккупантам пришлось "защищать" и Донбасс, и саму Россию.
Затем появилась версия о необходимости "десатанизации" Украины. 22 декабря Путин заявил, что РФ начала войну, чтобы "закончить войну".
В феврале 2023 года Путин сказал, что "главная задача – сохранить Россию".
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям, были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.
Президент Владимир Зеленский рассказал в интервью, опубликованном 21 июня, что контрнаступление украинских войск продвигается медленнее, чем хотелось бы, но власти страны оценивают его ход положительно.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в конце июня сказал, что его раздражают заявления о якобы "медленном" контрнаступлении Украины. "Это не шоу. Каждый день, каждый метр дается кровью… Без полного обеспечения эти планы вообще неосуществимы", – подчеркнул он.
Украина близка к крупному успеху на фронте, заявили в разведке Эстонии 14 июля.