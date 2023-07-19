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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Силы обороны Украины продолжают наступление на мелитопольском и бердянском направлениях – Генштаб

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По данным Генштаба, на купянском направлении произошло более 20 боевых столкновений ВСУ с оккупантами
По данным Генштаба, на купянском направлении произошло более 20 боевых столкновений ВСУ с оккупантами
Фото: ЕРА

За прошедшие сутки армия России обстреливала позиции сил обороны и населенные пункты Украины ракетами, наносила удары с помощью авиации и РСЗО. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил 19 июля в утренней сводке.

В атаке с 17-го на 18 июля оккупанты задействовали шесть крылатых ракет "Калибр" и 35 иранских ударных беспилотников Shahed-136. Силами и средствами Воздушных сил уничтожены все ракеты и 31 дрон противника.

"Сегодня ночью РФ нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется", – говорится в сообщении.

Армия РФ била из разных видов оружия по населенным пунктам Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.

По данным Генштаба, оккупанты сосредоточивает основные усилия на купянском направлении. Там было более 20 боевых столкновений, ВСУ стойко держат оборону, отмечают в Генштабе.

В то же время украинские защитники продолжают наступление на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы, говорится в сводке.

На запорожском и херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. На волынском и полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений – признаков формирования наступательных группировок РФ там не обнаружено. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02nRShHr7DiJ8fLLfbPi8bPEDvHwj1vzysrirfLrp3VVH4FLe29Pbvh7F7uRVRwmuZl

Контекст:

За год полномасштабной войны, с февраля 2022 года по февраль 2023 года, Россия нанесла по Украине почти 5000 ракетных и 3500 авиационных ударов, а также еще около 1100 ударов с использованием беспилотников. После этого были новые атаки.

В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе. В частности, в мае оккупанты атаковали Киев 17 раз

Самая массовая за последние недели ракетная атака на Украину была в ночь на 24 июня. Тогда оккупанты выпустили 40 ракет Х-101/Х-555, девять ракет Х-22, две ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны Украины сбили все ракеты Х-101/Х-555 и один "Калибр".

Самая сильная за последнее время атака с помощью дронов состоялась в ночь на 20 июня. Оккупанты атаковали Украину 35 дронами Shahed, украинские военнослужащие сбили 32 из них.

Теги: Луганская область, Донецкая область, Сумская область, Генштаб ВСУ, Херсонская область, Харьковская область, Запорожская область, обстрелы, война России против Украины, ракеты, российские оккупанты
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