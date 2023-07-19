Силы обороны Украины продолжают наступление на мелитопольском и бердянском направлениях – Генштаб

По данным Генштаба, на купянском направлении произошло более 20 боевых столкновений ВСУ с оккупантами Фото: ЕРА

В атаке с 17-го на 18 июля оккупанты задействовали шесть крылатых ракет "Калибр" и 35 иранских ударных беспилотников Shahed-136. Силами и средствами Воздушных сил уничтожены все ракеты и 31 дрон противника.

"Сегодня ночью РФ нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется", – говорится в сообщении.

Армия РФ била из разных видов оружия по населенным пунктам Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.

По данным Генштаба, оккупанты сосредоточивает основные усилия на купянском направлении. Там было более 20 боевых столкновений, ВСУ стойко держат оборону, отмечают в Генштабе.

В то же время украинские защитники продолжают наступление на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы, говорится в сводке.

На запорожском и херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. На волынском и полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений – признаков формирования наступательных группировок РФ там не обнаружено.