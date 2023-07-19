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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные за сутки ликвидировали 470 оккупантов, сбили 46 дронов и шесть крылатых ракет – Генштаб

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Силы обороны продолжают уничтожать живую силу и технику страны-агрессора РФ
Силы обороны продолжают уничтожать живую силу и технику страны-агрессора РФ
Фото: ЕРА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали около 239 480 российских оккупантов, из них 470 – за последние сутки. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил 19 июля.

Другие потери оккупантов составили:

  • танки – 4123 (+4);
  • боевые бронированные машины – 8059 (+18);
  • артиллерийские системы – 4573 (+31);
  • РСЗО – 689;
  • средства ПВО – 430 (+2);
  • самолеты – 315;
  • вертолеты – 310;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3885 (+46);
  • крылатые ракеты – 1279 (+6);
  • корабли/катера –18;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 7105 (+19);
  • специальная техника – 683 (+6).

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

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Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. 

За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили 210 км² территорий, сообщили в Минобороны 17 июля.

Теги: Генштаб ВСУ, танки, беспилотники, война России против Украины, ракеты, потери армии России
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