"Стараются выбрать момент". Салливан заявил, что ВСУ имеют серьезную боевую мощь, которую еще не задействовали в контрнаступлении

Салливан отметил, что ВСУ предстоит преодолеть "многослойные оборонительные сооружения, минные поля и другие препятствия" Фото: ЕРА

Он отметил, что ВСУ предстоит преодолеть "многослойные оборонительные сооружения, минные поля и другие препятствия", выстроенные российскими оккупантами.

По словам советника президента США, украинцы "стараются выбрать момент, чтобы привлечь эту боевую силу, когда она будет иметь максимальное влияние на поле боя".

"В конечном итоге это решение, которое они примут. И именно в тот момент, когда они возьмут это на себя, мы действительно увидим, какими будут результаты контрнаступления", – пояснил Салливан.