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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Стараются выбрать момент". Салливан заявил, что ВСУ имеют серьезную боевую мощь, которую еще не задействовали в контрнаступлении

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Салливан отметил, что ВСУ предстоит преодолеть "многослойные оборонительные сооружения, минные поля и другие препятствия"
Салливан отметил, что ВСУ предстоит преодолеть "многослойные оборонительные сооружения, минные поля и другие препятствия"
Фото: ЕРА

Вооруженные силы Украины имеют серьезную боевую мощь, которую еще не задействовали в контрнаступлении. Об этом 21 июля в ходе выступления на Aspen Security Forum заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Трансляция велась на YouTube-канале форума.

Он отметил, что ВСУ предстоит преодолеть "многослойные оборонительные сооружения, минные поля и другие препятствия", выстроенные российскими оккупантами.

По словам советника президента США, украинцы "стараются выбрать момент, чтобы привлечь эту боевую силу, когда она будет иметь максимальное влияние на поле боя".

"В конечном итоге это решение, которое они примут. И именно в тот момент, когда они возьмут это на себя, мы действительно увидим, какими будут результаты контрнаступления", – пояснил Салливан.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. 

За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили 210 км² территорий, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр утром 17 июля.

Утром 18 июля в Генштабе сообщили, что российские оккупанты вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Василевки Донецкой области.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 июля заявил, что контрнаступление сил обороны продвигается медленнее, чем ожидалось, потому что оно началось позже, чем планировалось изначально. По его словам, за это время оккупанты успели выстроить несколько линий обороны, в том числе активно минируя территорию.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: США, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, наступление, война России против Украины, Джейк Салливан, контрнаступление, силы обороны Украины
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