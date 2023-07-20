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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Контрнаступление будет длительным и тяжелым – Подоляк

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По словам Подоляка, количество наступательных операций, проводимых украинской армией, постепенно растет
По словам Подоляка, количество наступательных операций, проводимых украинской армией, постепенно растет
Фото: president.gov.ua/

Украину ожидает долгая и изнурительная борьба за возвращение оккупированных Россией территорий. Об этом сообщил 19 июля в интервью AFP советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

В беседе с журналистами Подоляк признал, что прогресс идет "медленнее, чем нам бы хотелось".

"Несомненно, эта операция будет достаточно сложной, длительной и займет довольно много времени", – сказал он.

По его словам, украинская армия сталкивается с рядом трудностей на поле боя. В частности, речь о сильно заминированной территории, проблемах с логистикой, например, с поставками оружия, и с превосходством Москвы в некоторых частях неба.

"Будем объективны, Россия имеет преимущество в воздухе над фронтом", – сказал Подоляк.

По его словам, Киеву потребуется дополнительно 300 единиц бронетехники и десятки истребителей F-16 для ускорения наступления.

"Конечно, нам нужна дополнительная бронетехника – в первую очередь 200–300 танков. Нам нужно до 80 самолетов F-16, чтобы хорошо закрыть небо, особенно в прифронтовой зоне", – добавил советник главы ОП.

Но он также сообщил об определенных успехах, заявив, что количество наступательных операций, проводимых украинской армией, постепенно растет и что не все бригады, готовые к контрнаступлению, отправлены в бой.

Он отметил, что нарастает давление на российские силы и что Киев хочет нанести тактические поражения и отсечь группировки российских войск.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. 

За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили 210 км² территорий, сообщили в Минобороны 17 июля.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, армия, война, военные, вторжение, страна-агрессор, война России против Украины, борьба, войска, Михаил Подоляк, контрнаступление, логистика, силы обороны Украины
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