Контрнаступление будет длительным и тяжелым – Подоляк

В беседе с журналистами Подоляк признал, что прогресс идет "медленнее, чем нам бы хотелось".

"Несомненно, эта операция будет достаточно сложной, длительной и займет довольно много времени", – сказал он.

По его словам, украинская армия сталкивается с рядом трудностей на поле боя. В частности, речь о сильно заминированной территории, проблемах с логистикой, например, с поставками оружия, и с превосходством Москвы в некоторых частях неба.

"Будем объективны, Россия имеет преимущество в воздухе над фронтом", – сказал Подоляк.

По его словам, Киеву потребуется дополнительно 300 единиц бронетехники и десятки истребителей F-16 для ускорения наступления.

"Конечно, нам нужна дополнительная бронетехника – в первую очередь 200–300 танков. Нам нужно до 80 самолетов F-16, чтобы хорошо закрыть небо, особенно в прифронтовой зоне", – добавил советник главы ОП.

Но он также сообщил об определенных успехах, заявив, что количество наступательных операций, проводимых украинской армией, постепенно растет и что не все бригады, готовые к контрнаступлению, отправлены в бой.

Он отметил, что нарастает давление на российские силы и что Киев хочет нанести тактические поражения и отсечь группировки российских войск.